Alp Kılınç, ‘Nihat Doğan’ın klibi b.k gibi olmuş’ sözleriyle paylaşınca…

Sosyal medya hesabı üzerinden ünlü isimleri ti'ye aldığı paylaşımlarıyla fenomen olan Alp Kılınç, bu defa Nihat Doğan ile yaptığı bir diyalog ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıllarda Hande Erçel’e ‘bazlama’ benzetmesi yapan ve bu sebepten mahkemelik olan Alp Kılınç ünlüleri kızdıran paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Serenay Sarıkaya ile tatlı sert atışan fenomenin hedefinde ise bu defa, yeni şarkı çıkaran Nihat Doğan var.

NİHAT DESTEK İSTEDİĞİNE PİŞMAN OLDU

440 bin TL harcayarak yeni şarkısı ‘Çoğu Gitti Azı Kaldı’ya klip çeken Nihat Doğan, klibinin yayılması için ünlü fenomenden destek isteyince olanlar oldu.

Fenomen Alp Kılınç’ın klibi ‘b * k gibi olmuş notuyla paylaşması üzerine Nihat Doğan çılgına döndü.

Alp Kılınç’ın kendi hesabından paylaştığı özel mesajlarda Nihat Doğan’ın Alp Kılıç’a ‘mahkemede hesap vereceksin’ diyerek engellediği görülüyor.