Alp Kırşan kimdir? Alp Kırşan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Kapanmadan Kazan isimli yarışma prgramını sunan Alp Kırşan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Alp Kırşan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ALP KIRŞAN KİMDİR?

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 tarihinde İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. Liseyi İzmir’de okumuştur. Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Radyo ve Televizyon bölümü mezun olduktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır.

2000 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Kırşan, Best Model of World yarışmasında ise üçüncü olmuştur. İlk kez ‘Sabah Şekerleri' programında sunucu Özlem Yıldız’ın partneri olarak kamera karşısına geçti.

Uzun süren sunuculuk macerasının ardından 2007 yılında Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nda ‘Oyunun Oyunu’ gösterisiyle profesyonel olan Alp Kırşan birçok dizi, reklam ve filmde rol aldı. 2012 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında yarışmacı olarak yer aldı.

Alp Kırşan’ın Survivor’da yarışmacı olarak macerası kısa sürse de Acun Ilıcalı ile olan dostluğu devam etti. Ilıcalı, Kırşan’a ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışması için sunuculuk teklifinde bulundu.

Teklifi kabul eden Kırşan 2012-2016 yılları arasında ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasında başarılı işlere imza attı.

2013 yılında ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ yarışmasının yanı sıra Survivor Ünlüler – Gönüllüler programında da sunuculuk yapan Kırşan, 5 yıl boyunca bu yarışmayı Acun Ilıcalı’yla ortaklaşa sundu.

13 Aralık 2014 tarihinde oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile dünyaevine girdi. Alp Kırşan’ın bu evlilikten Efe ve Ata isminde iki çocuğu bulunmaktadır.

Yarışmacı olarak katıldığı Survivor’da uzun yıllar sunuculuk yapan Alp Kırşan, şimdilerde Star TV’de yayınlanan Kapanmadan Kazan adlı yarışma programını sunmaktadır. Alp Kırşan, 1.88 metre boyunda, 77 kilo ve Akrep burcudur.

Alp Kırşan’ın film, dizi ve programları:

2002 – Pembe Patikler (Kemal) (TV Dizisi)

2003 – Kampüsistan (Emre) (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (Mert) (TV Dizisi)

2005 – Çat Kapı (Yiğit) (TV Dizisi)

2006 – Buzda Dans (TV Programı)

2006 – Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Spothi) (Sinema Filmi)

2006 – Keloğlan Karaprens’e Karşı (Robin Hood) (Sinema Filmi)

2006 – Ümit Milli (Mert) (TV Dizisi)

2007 – Çılgın Dersane (Sakar Bekir) (Sinema Filmi)

2007 – Üç Tatlı Cadı (Can) (TV Dizisi)

2008 – Avanak Kuzenler (Serkan) (Sinema Filmi)

2008 – Çılgın Dersane Kampta (Sakar Bekir) (Sinema Filmi)

2008 – Hayat Güzeldir (Ziya) (TV Dizisi)

2008 – Kadri’nin Götürdüğü Yere Git (Cem) (Sinema Filmi)

2009 – Sıkı dostlar (Serhat) (TV Dizisi)

2010 – Akasya Durağı (Çınar) (TV Dizisi)

2011 – Yok Böyle Dans (TV Programı)

2012 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler

2012-2013 – Yetenek Sizsiniz Türkiye (TV Programı)

2013 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler (TV Programı)

2013 – Pinokyo (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Kaçak Gelinler (TV Dizisi)

2014 – Survivor Türkiye – Ünlüler/Gönüllüler (Sunucu) (TV Programı)

2015 – Survivor Türkiye – All Star (Sunucu) (TV Programı)

2016 – 1 Alp 3 Çocuk (Sunucu) (TV Programı)

2017 – Survivor Türkiye – Ünlüler/Gönüllüler (Sunucu) (TV Programı)

2018 – Survivor Türkiye – All Star (Sunucu) (TV Programı)

2019 – Kapanmadan Kazan (TV Programı)