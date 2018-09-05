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Alp Kırşan motor kazası geçirdi
Alp Kırşan motor kazası geçirdi
Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan geçirdiği motor kazasını sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 5 Eylül 2018 - 14:48

TV 8’in sahibi Acun Ilıcalı’nın Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor yarışmalarını sunumlarıyla renklendiren oyuncu Alp Kırşan, sosyal medya hesabından başına gelen talihsiz motor kazasını paylaştı.

Konakladığı otelden ayrılırken otomatik engelin açılması uzun sürünce bu engele çarpan Kırşan, olay anını otelin güvenlik kamerasından aldığı görüntülerle takipçilerine ulaştırdı.

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Sağlığını merak edecek takipçilerine ciddi bir şeyinin olmadığını söyleyen Alp Kırşan dudağının fotoğrafını çekerek geçirdiği kazanın sonucunu ortaya koydu.

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Oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile 2014 yılında evlenen Kırşan, bir sonraki yılın aralık ayında oğlunu kucağına almış ve babalığı tatmıştı. Alp Kırşan’ın yaşadığı bu motor kazası akıllara yaşadığı motor kazalarıyla pek çok kez ölümden dönen Acun Ilıcalı’yı getirdi.

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