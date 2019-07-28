Alp Kırşan ‘Yakalandık’ notuyla paylaştı

Kısa bir süre öncesine kadar Survivor’un sunuculuğunu üstlenen Alp Kırşan, bu görevi bıraktıktan sonra keyif aldığı işlere ve ailesine daha fazla zaman ayırmaya başladı. Balık tutmayı ve motora binmeyi seven ve sosyal medya hesabından da bu konuda çok sayıda paylaşımda bulunan Alp Kırşan, bu defa esprili bir videoya imza attı. Oğlunun bisikletini sürerken eşi tarafından kameraya alınan ve bu görüntüleri ‘Yakalandık’ notuyla paylaşan Kırşan oyunculuğunu konuşturduğu video ile son derece renkli görüntüler ortaya çıkardı.