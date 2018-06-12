Alp Kırşan’dan Hilmi Cem’e aşk sürprizi! Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2018 büyük bir hızla devam ediyor. Finale çok az bir zaman kaldı. Son bölümde iki ödül oyunu oynandı. İletişim oyunu öncesi Alp Kırşan, Hilmi Cem'e ödül ile ilgili müjdeli haber verdi... Peki Survivor son bölümde ödül oyunlarını hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölüm özeti...

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Survivor’da Ünlüler yeniden yükselişte. Son bölümde iki ödül oyunu oynandı, ikisi de Ünlüler takımına gitti. Alp Kırşan, Hilmi Cem’e Yunan yarışmacı Rodanti ile ilgili bir sürpriz yapmak istedi ama oyunu Ünlüler kazanınca aşk sürprizi gerçekleşemeden suya düştü. O anlar kameralara yansıdı. Mustafa Kemal ile Hakan arasındaki kavga ortalığı birbirine kattı. İşte Survivor son bölümde neler oldu sorusunun yanıtı…

Alp: Ödül oyununa hoş geldiniz. Adem takımdaki durumlar nedir?

Adem: Turabi’nin sakatlığından dolayı üzgünüz. Ödül oyununa motiveyiz inşallah kazanırız.

Alp: Ödülünüz sizi buradan alıp deniz kenarına götürüyoruz orada bir katamaran sizi bekliyor güzel bir yemek ve gün sizi bekliyor daha sonra tatlı yiyeceksiniz.

Ünlüler: 10 Gönüllüler: 6

Adem: Hakan ile oyundan önce konuştuk. Sema iyi bir kız geçen sene tanıyamamıştım. Dışarda muhtemelen kesinlikle görüşeceğiz. İnsan kaybetmek kolay kazanmak zordur onu kazandığım için mutluyum.

Hilmi Cem: İletişim oyunlarında şansımız yaver gidiyor. Ailelerden, arkadaşlarından haber almak gibi bir lüks olamaz.

Hakan: İletişim oyununda ödül ne olacak? Kafama takılan soru bu.

Sema: Çok güzel bir ödüldü. Teknenin ucu çok güzeldi uçuyor gibiydi. Çok iyi geldi kafamızı sıfırladık. İletişim oyununa çok ihtiyacımız var. İletişimde çok gergin oluyoruz. Daha heyecanlı gidersek kazanabiliriz.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Alp: Bomba gibi bir ödülüm var. Hilmi Cem’e bir sürpriz olacak. Bugün bu oyunu kazanan takımı buradan alıyoruz havaalanına götüyoruz. La Romana’ya gidiyorsunuz. Orada bir konser gerçekleşecek kazanan Luis Fonsi konserine gideceksiniz önce yemek yiyeceksiniz.

İletişim oyunu öncesi Alp Kırşan, Hilmi Cem’e ödül ile ilgili müjdeli haber verdi. Alp “Gönüllüler takımı kazanırsa başka bir ülkenin takımı da kazanırsa yani Yunanistan kazanırsa Gönüllüler kazanırsa Rodanti kazanırsa güzel bir ödülle buluşacaksınız.”

Ünlüler: 10 Gönüllüler: 8

Mustafa Kemal, Merve, Adem ve Hakan arasında yaşanan gerginlik kameralara böyle yansıdı.