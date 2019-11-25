Alp Navruz: 19 günlük askerlik ders niteliğinde oldu

Saatler öncesinden sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturan hayranları izdiham yaratırken, Alp Navruz tüm sevenlerine zaman ayırarak onlarla fotoğraf çekildi. Dizisinin 3 bölüm sonrası final yapacağını belirten Navruz, “Çok şükür ki bu dizimiz de uzun soluklu oldu. O yüzden mutluyum. Daha güzel işlerle ekranlara geleceğim” dedi. Askerlik görevini bedelli olarak 19 günde tamamladığını da belirten Alp Navruz, “Pek konuşmak istememiştim askerlikle ilgili ama 19 günlük ders niteliğinde bir süreçti benim için” dedi.

DOĞRU PROJENİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

‘Dizi sektöründe yaşanan kan kaybından dolayı kaygı duyuyor musunuz?’ sorusu üzerine Navruz, “Bir kaygım yok geleceğe dair doğrusu. Doğru proje de yer alındığı takdirde bir sıkıntı yaşanmaz. Ama dediğiniz gibi bir kan kaybı var umarım etkilemez bizleri” dedi.