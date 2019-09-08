Alp Navruz kimdir? Alp Navruz nereli ve kaç yaşında?szcu3

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Elimi Bırakma adlı dizide Cenk Çelen karakterini canlandıran Alp Nevruz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Alp Nevruz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler...

2 Şubat 1992 yılında dünyaya gelen Alp Navruz, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde canlandırdığı Sinan Egemen karakteri ile tanınmış ve popüler olmuştur. Şimdi, Alp Navruz’u gelin daha yakından tanıyalım…

ALP NEVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz, 2 Şubat 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Alp Navruz’un bir kız, bir de erkek kardeşi bulunmaktadır. Modellik yapan Alp Navruz; oyunculuk eğitimi alarak ilk kez Ceberrut sinema filminde rol almış, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde oynamıştır.

Alp Navruz son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu ve Deniz Baysal ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Sinan karakterini canlandırmıştır.

Şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Elimi Bırakma adlı dizide Cenk Çelen karakterine hayat veren Alp Navruz, 1.85 metre boyunda, 80 kilo ve Kova burcudur.

Alp Navruz’un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Cenk) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Sinan Egemen) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Berke) (TV Dizisi)

2015 – Ceberrut (Mert) (Sinema Filmi)