Alpaslan Adsay 4 oktavlık sesiyle iddialı

4 oktav sesi ile Türkiye’nin en güçlü erkek sesi iddiasını geçtiğimiz günlerde noter huzurunda da tescilleyen Alpaslan Adsay, Allah vergisi bu yeteneğini daha iyi kullanabilmek ve geliştirmek için bir süredir Türkiye’nin önde gelen isimleriyle çalışıyor.

“HEDEFİM SESİMİ DÜNYAYA TAŞIMAK”

Uzun yıllardır spor eğitmenliğinin hayatına getirdiği disiplini şimdilerde ses ve sahne çalışmaları için uygulayan sanatçı, 4 oktav ses gücüyle Türkiye sınırlarını aşmayı hedefliyor. Özellikle arabesk müzik alanında güçlü erkek sesinin azlığına dikkat çeken Alpaslan Adsay “İbrahim TatlIses bu ülkede yaptığımız müziğin ekolüdür, sevgi ve saygımız kendisine sonsuzdur. Diğer tüm üstadlara da saygım çok büyüktür. Arabesk müziğinde Türkiye’de 4 oktav ses yoktur. Bu bir iddia değil, gerçektir. Hedefim sesimi dünyaya taşımak. Çünkü ben gazeli hariçten değil, doğuştan okuyorum” dedi. Alpaslan Adsay, 2016’da O Ses Türkiye’de Gökhan ve Hakan’ın takımında yarışmıştı.