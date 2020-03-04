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Alpaslan Özmol isyan etti!
Alpaslan Özmol isyan etti!
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol, sosyal medyada hakkında çıkan 'öldü' haberlerine isyan etti.
Magazin 4 Mart 2020 - 09:41

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un geçtiğimiz günlerde sosyal medyada korona virüsünden dolayı hayatını kaybettiği iddia edilmişti.  Bu haberlerin ardından Özmol, UçanKuş TV'ye konuştu.

“PANİK ATAK OLDUM”

Özmol, “Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. ‘Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor.  Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.

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