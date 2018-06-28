Alper Baycın kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? Survivor’da kahreden ölüm!

Alper Baycın kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? Survivor’da kahreden ölüm!

Alper Baycın kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları bugünün en çok merak edilen konusu oldu! Survivor'da set ekibinde kameramanlık yapan Alper Baycın dün acı bir biçimde öldürülerek hayatını kaybetti. Başta Survivor yapımcısı Acun Ilıcalı olmak üzere tüm ekip büyük bir şok yaşadı. Korkunç bir cinayete kurban giden Alper Baycın ile ilgili merak edilenler haberimizde...

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Survivor ekibi ve tüm Türkiye Survivor set ekibinde yer alan Alper Baycın’ın ölümüyle büyük bir üzüntü yaşadı. Yarışmanın montaj ekibinde yer alan Alper Baycın, Dominik’te uğradığı bir saldırıda hayatını kaybetti. Peki Alper Baycın kimdir, kaç yaşında ve neden öldürüldü? İşte ayrıntılar

ALPER BAYCIN KİMDİR?

Antalya’da doğan 24 yaşındaki Alper Baycın, Yakın Doğu Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümü mezunuydu. Bir süre Fenerbahçe TV’de çalıştıktan sonra Acun Meyda’da geçen Baycın, bir süredir Dominik’teki montaj ekibinde görev alıyordu.

ALPER BAYCIN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

24 yaşında hayata gözlerini yuman Alper Baycın’ın, Survivor Adası'nda 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Baycın’ın telefonunu ve çantasını çalmaya çalışan gaspçılar, genç ismi kalbininden bıçaklayarak öldürdüler. Olayın ardından kaçan 2 zanlı, kısa süre içinde yakalandı.

ACUN ILICALI’DAN AÇIKLAMA

“Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim.”

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