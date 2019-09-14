Alper Kömürcü kimdir? İpek Açar ile evlenen Alper Kömürcü’nün hayatı…

Besteci ve müzisyen olan Alper Kömürcü'nün hayatı merak ediliyor. İpek Açar'la yaptığı evlilikle gündeme gelen Alper Kömürcü kimdir? İşte Alper Kömürcü'nün albümleri ve hayat hikayesi...

Alper Kömürcü ile İpek Açar hayatlarını birleştirdi. Müzisyen olan ve keman sanatçısı olarak bilinen Alper Kömürcü’nün hayatı merak ediliyor.

ALPER KÖMÜRCÜ KİMDİR?

Alper Kömürcü 1980 yılında Ankara'da doğdu. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü’nü kazandı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ne burslu olarak kabul edildi. 2005 yılında Emrehan Halıcı’nın kurmuş olduğu Halıcı Bilişim Şirketi’nin düzenlediği “Bilgisayarla Beste Yarışması”nda Mongol Çocuk ve Özgürlük eseriyle Türkiye 1.liği kazandı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yüksek lisans programını kazandı ve eğitimini tamamladı. Müzik sektörünün önde gelen prodüktörlerinden İskender Paydaş’ın ve Cihan Sezer’in asistanlığını yaptı. Birçok albümde besteci, söz yazarı ve aranjör olarak yer aldı. Show Tv ve Plato Yapım'ın ortak projesi M.U.C.K. dizisinin müzik direktörlüğünü yaptı. 2011 yılında 19. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda En İyi Beste ve En İyi Aranjör ödüllerini kazandı. 2014’ün Mart ayında ilk solo albümü MAT’ı çıkarttı.

KATKIDA BULUNDUĞU ALBÜMLER

2009 Herşeye Rağmen / Neslihan Demirtaş Müzik direktörü, aranjör

2009 Biz Ayrıldık / Özgün Besteci, Söz yazarı, Aranjör

2012 Aşk’a Dair / Alpay Aranjör, Besteci

2012 Konu Senden Açılınca / Özgün Aranjör

2012 Oysa Sen / Nedim Zeper Aranjör

2012 Benimle Yan / Guntac Ozdemir Aranjör