Alper Kul: Baskı altındayım, kurtarın beni

Güldür Güldür Show programında İsmail karakteri ile uzun süredir ekranlarda ve sahnelerde yer alan Alper Kul, herkesin aynı modda olduğunu ve destek olmak amaçlı olarak video mesajı paylaşmak istediğini belirtti. Kul, mesajı sırasında kağıtlara yazdığı mesajları göstererek esprili bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından video yayınlayan oyuncu herkesin evlerinde olduğunu ve zor zamanlar geçirmekte olduğumuzu vurgulayarak açıklamalar yaptı. Videonun aralarında ise “kurtarın beni, baskı altındayım, alın beni buradan, yardım edin lütfen' yazılı kağıtlar gösterdi.

Güldür Güldür Show'da birlikte rol aldığı eşi Aylin Kontante'nin sesi de videoda arka planda yer aldı. Alper Kul hayranları oyuncunun bu paylaşımına bir hayli güldü. İşte oyuncunun açıklamaları:

“İyi tarafından bakmak lazım. Hepimiz evimizdeyiz, ailece çok güzel vakit geçiriyoruz. Çocuklarımızla kaliteli zaman geçirebiliyoruz. Eşimizle dizi izliyoruz, yemekler yapıyoruz.Ev biraz dağınık oluyor ama olsun, hepimiz işin ucundan tutuyoruz.

Her işe iyi tarafından bakmak lazım, yani bu vakti güzel değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanın eşiyle birlikte, çocuklarıyla birlikte geçirdiği bu güzel zamanları bir daha bulamayabiliriz. Bu kaliteli zamanlara lütfen dikkat edelim. Bunları, sonuna kadar her bir dakikasını doya doya yaşayalım. Eşimizin yaptığı güzel yemeklerden yiyelim. Ona yardım edelim, evin temizliğine katkıda bulunalım.

Onun sevdiği dizileri izleyelim. Hep beraber battaniyemizin altına girelim. Battaniyenin altında ailevi duygularımızı pekiştirelim. Bu günler geçecek.Lütfen anlayışlı olalım birbirimize karşı.Bu kıymetli, boş vaktimizi ailemizi pekiştirmek için kullanalım.”

ALPER KUL’DAN ESPRİLİ PAYLAŞIMLAR

Ev karantinasında olduğu süre zarfında yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çeken Kul, çok beğenilen videosunun ardından bu defa oyuncu eşi ile birlikte kamera karşısına geçti ve yine çok beğenilen bir işe imza attı: