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Alper Kul’un naif gol sevinci
Alper Kul’un naif gol sevinci
Oyuncu Aylin Kontente sosyal medya hesabından, kocası Alper Kul'un yaşadığı gol sevincini paylaştı.
Magazin 19 Eylül 2018 - 08:40

Şimdilerde ikinci bebeklerini bekleyen çift, sosyal medya hesaplarını pek aktif olarak kullanmasa da zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin merakını gideriyor. Aylin Kontente geride bıraktığımız akşam kocası Alper Kul’u Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçını izlerken çektiği fotoğrafları paylaştı. Kocasının gol sevincini, bebekleri uyuduğu için son derece naif bir şekilde yaşamak zorunda kaldığını gösteren Kontente, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini de gülümsetti.

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