Alper Kul’un naif gol sevinci

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Şimdilerde ikinci bebeklerini bekleyen çift, sosyal medya hesaplarını pek aktif olarak kullanmasa da zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin merakını gideriyor. Aylin Kontente geride bıraktığımız akşam kocası Alper Kul’u Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçını izlerken çektiği fotoğrafları paylaştı. Kocasının gol sevincini, bebekleri uyuduğu için son derece naif bir şekilde yaşamak zorunda kaldığını gösteren Kontente, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini de gülümsetti.



