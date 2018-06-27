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Alper Potuk, Tuvana Türkay’ı çabuk unuttu
Alper Potuk, Tuvana Türkay’ı çabuk unuttu
Nisan ayında oyuncu Tuvana Türkay ile ayrılan futbolcu Alper Potuk, yeni bir aşka yelken açtı. Potuk, şu sıralar 29 yaşındaki oyuncu Sebahat Kumaş Çeşme'de aşk yaşamaya başladı.
Magazin 27 Haziran 2018 - 10:29

Tuvana Türkay ile yaşadığı fırtınalı ilişkisi geçen nisanda kesin olarak biten Alper Potuk'un yalnızlığı uzun sürmedi. Tatil sezonunu Çeşme'de açan Fenerbahçeli futbolcu, önceki gün Çeşme’de oyuncu Sebahat Kumaş ile görüntülendi.
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BAŞ BAŞA KALMAK İSTEDİ

Beach’e arkadaş grubuyla giden Potuk, bir süre sonra kalabalıktan ayrıldı ve Kumaş ile yan yana şezlonglarda güneşlenmeye başladı. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili, uzun süre sohbet edip güneşlendikten sonra bunalıp kendilerini serin sulara bıraktı.

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