Alper Potuk, Tuvana Türkay’ı çabuk unuttu
Tuvana Türkay ile yaşadığı fırtınalı ilişkisi geçen nisanda kesin olarak biten Alper Potuk'un yalnızlığı uzun sürmedi. Tatil sezonunu Çeşme'de açan Fenerbahçeli futbolcu, önceki gün Çeşme’de oyuncu Sebahat Kumaş ile görüntülendi.
BAŞ BAŞA KALMAK İSTEDİ
Beach’e arkadaş grubuyla giden Potuk, bir süre sonra kalabalıktan ayrıldı ve Kumaş ile yan yana şezlonglarda güneşlenmeye başladı. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili, uzun süre sohbet edip güneşlendikten sonra bunalıp kendilerini serin sulara bıraktı.