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Alper Saldıran da ‘Yerçekimsiz yoga’ yaptı
Alper Saldıran da ‘Yerçekimsiz yoga’ yaptı
Geleneksel yoga ile havada yapılan hareketleri birleştiren 'Yerçekimsiz Yoga' özellikle ünlü isimler arasında son derece popüler. Sosyal medya sayfalarından ipek iplerle havada sallanırken çekilmiş görüntülerini paylaşan isimler arasına oyuncu Alper Saldıran da katıldı.
Magazin 12 Aralık 2019 - 08:03

Formunu korumak adına spor salonlarından çıkmayan ünlülerin Instagram hesapları birbirinden zorlayıcı egzersiz videoları ile dolup taşıyor. Son zamanlarda bu videoların arasına tavandan sarkan iplere bağlı şekilde salınırken göründükleri anlar da eklenmeye başlandı.

Özellikle kadın kullanıcıların hesaplarında bu tarz paylaşımlara denk gelirken 35 yaşındaki oyuncu Alper Saldıran ‘Yerçekimsiz Yoga’ yaparken görüldüğü anların videosunu paylaşarak rutinin dışına çıktı. Instagram hesabının hikaye bölümünden zorlayıcı antrenman görüntülerini paylaşan Saldıran’ın yerçekimine meydan okuduğu görüntüleri beğeni aldı.

 

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Son güncelleme: 08:11 - 12.12.2019
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