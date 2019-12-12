Alper Saldıran da ‘Yerçekimsiz yoga’ yaptı
Formunu korumak adına spor salonlarından çıkmayan ünlülerin Instagram hesapları birbirinden zorlayıcı egzersiz videoları ile dolup taşıyor. Son zamanlarda bu videoların arasına tavandan sarkan iplere bağlı şekilde salınırken göründükleri anlar da eklenmeye başlandı.
Özellikle kadın kullanıcıların hesaplarında bu tarz paylaşımlara denk gelirken 35 yaşındaki oyuncu Alper Saldıran ‘Yerçekimsiz Yoga’ yaparken görüldüğü anların videosunu paylaşarak rutinin dışına çıktı. Instagram hesabının hikaye bölümünden zorlayıcı antrenman görüntülerini paylaşan Saldıran’ın yerçekimine meydan okuduğu görüntüleri beğeni aldı.