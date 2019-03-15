Alper Saldıran kimdir? Alper Saldıran nereli ve kaç yaşında?

Alper Saldıran, 1984 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Bir Dilim Aşk dizisi ile geçen Alper Saldıran kimdir hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Alper Saldıran nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde Erdem karakterini canlandıran Alper Saldıran hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Alper Saldıran kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ALPER SALDIRAN KİMDİR?

Alper Saldıran, 16 Eylül 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Turizm lisesi 1. sınıfta, otel stajını tamamlarken, gelen reklam teklifiyle kamerayla tanıştı. Liseden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Turizm Bölümü'ne geçiş yaptı ancak okulunun ikinci yılında oyunculuk üzerine eğitim almaya karar verdi ve okulu bırakıp Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne burslu olarak başladı. Üniversite döneminde, Turgut Özakman'ın “Fehim Paşa Konağı” adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı; bu rolüyle Üniversiteler-arası tiyatro yarışmasında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Alper Saldıran, Kalbim Ege'de Kaldı Mustafa, Beni Böyle Sev, İnsanlar Alemi, Sağ Salim, Böyle Bitmesin, Mavi Kelebekler, Anadolu Kartalları, Misafir, Yerden Yüksek, Melekler Korusun, Derman, Hüzün Dolayısıyla Kapalıyız, Kara İnci, Bir Dilim Aşk gibi yapımlarda yer aldı.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde Erdem karakterine hayat veren Alper Saldıran, 1.79 metre boyunda, 75 kilo ve Başak burcudur.

Alper Saldıran'ın rol aldığı tiyatro Oyunları:

2012 – Çehov Makinası – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2009 – Hizmetçiler

2007 – Babil Kulesi – Okul Oyunu –

2006 – Son Dünya – Ve Diğer Şeyler Topluluğu

2003 – Fehmi Paşa Konağı – Marmara Üniversitesi Tiyatro Kulübü

Alper Saldıran'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Bir Aile Hikayesi (Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Gurur (Murat) (TV Dizisi)

2016 – Seni Seven Ölsün (Bulut) (Sinema Filmi)

2015 – Kalbim Ege’de Kaldı (Mustafa) (TV Dizisi)

2013 – Beni Böyle Sev (Ömer) (TV Dizisi)

2012 – İnsanlar Alemi (Can) (TV Dizisi)

2012 – Sağ Salim (Recai) (Sinema Filmi)

2012 – Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (TV Dizisi)

2011 – Anadolu Kartalları (Fatih) (Sinema Filmi)

2011 – Misafir (Kısa Film)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Feyyaz) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Melekler Korusun (Barış) (TV Dizisi)

2008 – Derman (Tuna) (TV Dizisi)

2006 – Hüzün Dolayısıyla Kapalıyız (Kısa Film)

2007 – Kara İnci (Seçkin) (TV Dizisi)

2004 – Bir Dilim Aşk (Burak) (TV Dizisi)

2003 – Ne Kimse Sorar Halim (Kısa Film)