Alperen Duymaz: Melisa Aslı Pamuk bana küfretti

Alperen Duymaz 'Ego' dizisinde başrolü birlikte paylaştığı Melisa Aslı Pamuk ile sette tartıştığını açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pamuk'un sete sürekli geç kaldığını söyleyen Duymaz, "Neden geç kaldığını sordum ve ciddiyetsiz davrandı. Sonra da yanıma gelip bana küfrederek seti terk etti" dedi.

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‘Ego’ dizisinin başrol oyuncuları Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz sette birbirine girdi. Pamuk’u sosyal medya hesabından takipten çıkaran Duymaz, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Melisa’nın genel olarak sete geç çıkıp ekibi bekletiyor olmasına anlam vermeye çalışırken bizler, işimizin yoğunluğu sebebiyle o günkü geç gelişinin sebebini sordum ‘ne oldu neden geç kaldın Melisa?’ gelen ciddiyetsiz cevap ve pişkin tavrın ardından sinirlendim ve mesafeli davrandım.

* Ekibin karşısında mahcup olan Melisa 20 dakika sonra büyük bir sinirle yanıma geldi ve tartışma başladı. Bu tartışmanın sonucunda melisa bana küfrederek seti terk etti.

“HAZMEDEMEDİM”

* Ben haklarımı korumaya çalıştım ve çalışıyorum. İnsanlar işlerinin gerektirdiği saatlerde işlerinde olur, herhangi bir aksaklıkta da açıklama yapar.

* Tüm ekibin hazır bir şekilde Melisa’yı beklemesini ve Melisa’nın hiçbir şey yokmuşçasına pişkince gülerek koyduğu ciddiyetsiz tavrı hazmedemedim.

* Açıklama yapmak zorunda kalmayabilirdim ama çıkan yanlış ve yalan, gerçeği yansıtmayan bu haberlere bir cevap vermek istedim.

* Gündeminizi böyle bir şey için meşgul ettiysem özürlerimi iletir saygımı sunarım.

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