Altan Erkekli: Hayat bizi üzüyor

Teknoloji mağazasından alışveriş yaptıktan sonra gazetecilerle karşılaşan ve fotoğraf isteklerini kırmayan Altan Erkekli, muhabirler ile kısa süreli sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Dizinin çok iyi gittiğini, geri dönüşlerden memnun olduklarını söyleyen Erkekli, “işimizde yüzümüz gülüyor ama hayat bizi üzüyor. Ustamız, hocamız Yıldız Kenter’i kaybettik. Onun için aslında moralim bozuk, idare etmeye çalışıyoruz” dedi. Kısa süreli sohbetin ardından alışveriş turuna devam eden Altan Erkekli, genç yaşlı hayranlarının da fotoğraf isteklerini kırmadan hatıra fotoğrafı çektirdi.