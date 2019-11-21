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Altan Erkekli: Hayat bizi üzüyor
Altan Erkekli: Hayat bizi üzüyor
Afili Aşk ile sevenlerinin karşısına çıkan, usta oyuncu Altan Erkekli geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 21 Kasım 2019 - 07:50

Teknoloji mağazasından alışveriş yaptıktan sonra gazetecilerle karşılaşan ve fotoğraf isteklerini kırmayan Altan Erkekli, muhabirler ile kısa süreli sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Dizinin çok iyi gittiğini, geri dönüşlerden memnun olduklarını söyleyen Erkekli, “işimizde yüzümüz gülüyor ama hayat bizi üzüyor. Ustamız, hocamız Yıldız Kenter’i kaybettik. Onun için aslında moralim bozuk, idare etmeye çalışıyoruz” dedi. Kısa süreli sohbetin ardından alışveriş turuna devam eden Altan Erkekli, genç yaşlı hayranlarının da fotoğraf isteklerini kırmadan hatıra fotoğrafı çektirdi.

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