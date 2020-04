Altan Erkekli kimdir? Altan Erkekli nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Salih Hulisi Paşa karakterini canlandıran Altan Erkekli hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Altan Erkekli kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ALTAN ERKEKLİ KİMDİR?

Altan Erkekli, 18 Kasım 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Reşit Altan Erkekli’dir. Çocukluğu Koşuyolu'nda geçti. Babası Burhanettin Bey tipik bir Cumhuriyet subayı, annesi Kamuran Erkekli ise çok nüktedan bir hanımdı. Bıyık takar, erkek kıyafeti giyer, sesini değiştirip mahalledeki yaşlıları korkuturdu. Bazen Yahudi, bazen Ermeni, bazen de Rum taklidi yapardı.

Altan Erkekli, 11 yaşında Diyarbakır Maarif Koleji'nde yatılı olarak okula devam etti. Lise öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde, şimdiki adıyla Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1975'te Ankara Üniversitesi Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Bu yıllarda profesyonel anlamda oyunculuğa da adım attı.

Erkekli, üniversiteye başladığı yıl Ankara Sanat Tiyatrosu'na girdi. 1985'te Devlet Tiyatroları'nın Çocuk ve Gençlik Tiyatroları bölümünde çalıştı. 1989 yılında tekrar Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçti. 2000 yılına kadar buradaki görevini sürdürdü.

1994 – 2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da çalışan Erkekli, Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan ayrılarak Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ gibi sanatçıların da bulunduğu BKM Oyuncuları'na katıldı.

1982'de ve 1996'da Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 1997'de Altan Erbulak En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 1998'de Tiyatro Eleştirmenleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ve 2001'de Vizontele'deki rolüyle Antalya Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Kameralar karşısına da ilk kez 1982 yapımı Dönme Dolap isimli sinema filmi ile geçen Altan Erkekli; Dolap Beygiri, Can Şenliği, Deniz Gurbetçileri, Mavi Sürgün, 80. Adım), Merdiven, Vizontele, Vizontele Tuuba, Anlat İstanbul, Organize İşler, Unutulmayanlar, Cenneti Beklerken, Sınav, Eve Dönüş, Güneşi Gördüm, Kafalar Karışık, Müslüm, Çiçero, Hababam Sınıfı Yeniden ve Ağır Romantik gibi sinema filmlerinin yanı sıra birçok televizyon dizisinde rol almıştır.

2007 yılından beri diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk eğitimleri de veren Altan Erkekli, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Salih Hulisi Paşa karakterine hayat vermektedir. Altan Erkekli, 1.80 metre boyunda, 80 kilo ve Akrep burcudur.

Ödülleri:

2009 – 2.Yeşilçam Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (O… Çocukları)

2002 – Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Kristal Martı Ödülü

2001 – 38. Antalya Film Şenliği – En İyi Erkek Oyuncu – Vizontele

1997 – “İnadına Yaşamak” ile Altan Erbulak ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü

1996 – “İnadına Yaşamak” ile Altan Erbulak ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü

1996 – Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

1982 – Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Altan Erkekli'nin rol aldığı tiyatro oyunları :

2018 – Tamamen Doluyuz (Dış Ses) İstanbul Devlet Tiyatrosu

2017 – Şifa Niyetine – Akasya Kültür Sanat

2017 – Direklerarası – Gösteri

2001 – 2003 – Bana Bir Şeyhler Oluyor – BKM

2001 – Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? – BKM

2001 – Yolcu – Ankara Sanat Tiyatrosu

1999 – İnadına İnsan – Ankara Sanat Tiyatrosu

1998 – Kayıplar – Ankara Sanat Tiyatrosu

1997 – Akrep – Ankara Sanat Tiyatrosu

1996 – Otobüs (oyun) – Ankara Sanat Tiyatrosu

1995 – Kardeş Sofrası – Ankra Sanat Tiyatrosu

1995 – İnadına Yaşamak – Ankara Sanat Tiyatrosu

1994 – Pazar Keyfi – Ankara Sanat Tiyatrosu

1994 – Jan Dark Davası – Ankara Sanat Tiyatrosu

1994 – Bir Ceza Avukatının Anıları – Ankara Sanat Tiyatrosu

1993 – Bir Halk Düşmanı – Ankara Sanat Tiyatrosu

1993 – Ay, Carmela! – Ankara Sanat Tiyatrosu

1993 – 403.Kilometre – Ankara Sanat Tiyatrosu

1992 – Sakıncalı Piyade – Ankara Sanat Tiyatrosu

1992 – Yer Demir Gök Bakır – Ankara Sanat Tiyatrosu

1991 – Salpa – Ankara Sanat Tiyatrosu

1990 – Ayak Takımı Arasında – Ankara Sanat Tiyatrosu

1989 – Mefisto – Ankara Sanat Tiyatrosu

1989 – Yusuf ile Menofis – Ankara Sanat Tiyatrosu

1988 – Sihirbazlar ve Oyuncular – Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 – Ben Mimar Sinan – Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 – Çılgın Dünya – Ankara Devlet Tiyatrosu

1986 – Çınar Dede ile Ihlamur Nine – Ankara Devlet Tiyatrosu

1985 – Rumuz Goncagül – Ankara Sanat Tiyatrosu

1985 – Nafile Dünya – Ankara Sanat Tiyatrosu

1984 – Bir Şehnaz Oyun – Ankara Sanat Tiyatrosu

1984 – Misafir – Ankara Sanat Tiyatrosu

1983 – Galile’nin Yaşamı – Ankara Sanat Tiyatrosu

1983 – Taziye – Ankara Sanat Tiyatrosu

1982 – Yaz Misafirleri – Ankara Sanat Tiyatrosu

1981 – Küçük Adam N'oldu Sana – Ankara Sanat Tiyatrosu

1981 – Sihirli Giysi – Ankara Sanat Tiyatrosu

1980 – Hikaye-i Mahmut Bedrettin – Ankara Sanat Tiyatrosu

1980 – Sınırda-Duvar – Ankara Sanat Tiyatrosu

1979 – Oyun Nasıl Oynanmalı – Ankara Sanat Tiyatrosu

1979 – Kafatası – Ankara Sanat Tiyatrosu

1979 – Ferhat ile Şirin – Ankara Sanat Tiyatrosu

1978 – Tak-Tik – Ankara Sanat Tiyatrosu

1977 – Sakıncalı Piyade – Ankara Sanat Tiyatrosu

1977 – Zengin Mutfağı – Ankara Sanat Tiyatrosu

1976 – Komün Günleri – Ankara Sanat Tiyatrosu

1976 – 804 İşçi – Ankara Sanat Tiyatrosu

Altan Erkekli'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (Salih Hulisi Paşa) (TV Dizisi)

2020 – Ağır Romantik (Servet) (Sinema Filmi)

2019-2020 – Afili Aşk (Muhsin Yiğiter) (TV Dizisi)

2019 – Bir Dilek Tut (Sinema Filmi)

2019 – Dengi Dengine (Muhtar)(TV Dizisi)

2019 – Enes Batur Gerçek Kahraman (Sinema Filmi)

2019 – Vurgun (Erdoğan Vardar)(TV Dizisi)

2019 – Hababam Sınıfı Yeniden (Mehmet Hoca)(Sinema Filmi)

2019 – Çiçero (Sinema Filmi)

2019 – Bir Dilek Tut (Sinema Filmi)

2018 – Müslüm (Doktor) (Sinema Filmi)

2018 – Kafalar Karışık (Sinema Filmi)

2018 – Bozkır (TV Dizisi)

2018 – Bizi Hatırla (Eşref) (Sinema Filmi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Mimar Müslihiddin)(TV Dizisi)

2017 – Nerdesin Birader? (Polis Müdürü)(TV Dizisi)

2017 – Sarıkamış Çocukları (Sinema Filmi)

2017 – Ayla: The Daughter of War (Hüseyin Dilbirliği)(Sinema Filmi)

2016 – Vezir Parmağı (Sinema Filmi)

2016 – Yıldızlar da Kayar (Lütfü)(Sinema Filmi)

2016 – Tecahül-i Arif (Sinema Filmi)

2016 – Hayati Tehlike (Sinema Filmi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Münir) (TV Dizisi)

2015 – Kara Ekmek (Salim) (TV Dizisi)

2014 – Yunus Emre Aşkın Sesi (Mevlana Celaleddin-i Rumi) (Sinema Filmi)

2014 – Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Cahit Koyuncu) (Sinema Filmi)

2014 – Meleklerin Mucizesi (Psikiyatrist)(Sinema Filmi)

2013 – Büyüler Evi: Sihirbaz Kedi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2013 – Benimle Oynar mısın? (Ruhi) (Sinema Filmi)

2012 – İbret-i Ailem (Ev Sahibi) (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Emin Efendi) (Sinema Filmi)

2012 – Acayip Hikayeler (TV Dizisi)

2011 – 2014 – Yalan Dünya (Şehmuz) (TV Dizisi)

2011 – Umut Üzümleri (Ali) (Sinema Filmi)

2011 – Türkan (Doktor Ahmet) (Sinema Filmi)

2011 – Sümela’nın Şifresi: Temel (Yusuf Hanoğlu) (Sinema Filmi)

2010 – Şen Yuva (Kalender) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Ziya Fikret Tamyol) (TV Dizisi)

2010 – Aşk Tesadüfleri Sever (Yılmaz Turgut) (Sinema Filmi)

2009 – Suluboya (Sinema Filmi)

2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2009 – Güneşi Gördüm (Davut) (Sinema Filmi)

2009 – Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Buck (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2009 – Bahar Dalları (Ekber) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Geliyorum Demez (Miran Dayı) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Adanalı 2.ve 3. Sezon (Arif Hoca) (TV Dizisi)

2008 – Sarıkamış Beyaz Hüzün (Sinema Filmi)

2008 – O… Çocukları (Lokman) (Sinema Filmi)

2008 – Kung Fu Panda (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Komedi Türk (Çekingen Çetin) (TV Dizisi)

2008 – Horton (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Gölgesizler (Yazar) (Sinema Filmi)

2008 – Devrim Arabaları (Mevlüt Bey) (Sinema Filmi)

2007 – Komiser Nevzat (Komiser Nevzat) (TV Dizisi)

2007 – Güzel Günler (Yoğurtçu Servet Usta) (TV Dizisi)

2006 – Unutulmayanlar (Aziz) (Sinema Filmi)

2006 – Sınav (Almancı Sedat) (Sinema Filmi)

2006 – Kilit (Yakup) (TV Filmi)

2006 – Eve Dönüş (Hoca) (Sinema Filmi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2005 – Organize İşler (Yusuf Ziya Ocak) (Sinema Filmi)

2005 – Cenneti Beklerken (Çoban) (Sinema Filmi)

2005 – Beyaz Gelincik (Halil Aslanbaş) (TV Dizisi)

2004 – Hızlı Adımlar (Lütfü) (TV Filmi)

2004 – Anlat İstanbul (Fareli Köyün Kavalcısı Hilmi) (Sinema Filmi)

2003 – Vizontele Tuuba (Başkan Nazmi ) (Sinema Filmi)

2003 – Bir İstanbul Masalı (Cemal Kozan) (TV Dizisi)

2002 – Havada Bulut (TV Dizisi)

2002 – Aşk ve Gurur (TV Dizisi)

2000 – Vizontele (Nazmi) (Sinema Filmi)

2000 – Merdiven (Sinema Filmi)

1996 – Kurtuluş (Yakup Kadri) (TV Dizisi)

1996 – 80. Adım (Savcı Yardımcısı) (Sinema Filmi)

1995 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

1993 – Mavi Sürgün (Muğla’da Cevat’a Mektup Yazdıran Subay) (Sinema Filmi)

1991 – Deniz Gurbetçileri (TV Dizisi)

1989 – Can Şenliği (Şehir Çakalı) (TV Dizisi)

1983 – A Takımı (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

1982 – Kara Şimşek (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

1982 – Dolap Beygiri (Memur) (Sinema Filmi)