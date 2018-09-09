Altan Gördüm inşaatını gezdi!

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Gazetecilerle sohbet eden Altan Gördüm, Bebek’teki eski bir binayı güçlendirerek kültür merkezi oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Gördüm “Burada hem iki yüz kişilik bir tiyatro salonu olacak hem de kurucusu olduğum Akademi 35 Buçuk tiyatro okulunu buraya taşıyacağım. Bir çok tiyatro şu an salon eksikliğinden dolayı sahnelenemiyor. Projeyi tamamladıktan sonra inandığım tiyatrolara bedelsiz olarak sahneyi vereceğim” dedi.

Gazetecilere 1270 m2 büyüklüğündeki alanı gezdiren Altan Gördüm, inşaat alanında poz vermeyi ihmal etmezken Bebek’e yeni bir sanat merkezi kazandırmayı planlıyor.