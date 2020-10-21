Altay corona virüsüne yakalandı
Geçen hafta ‘İki Satır’ adını verdiği single çalışmasını yayınlayan Altay’ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ortaya çıktı.
Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şarkıcı, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
“EVİMDE İZOLE OLMUŞ DURUMDAYIM”
* Dün öğlen saatlerinde hissettiğim rahatsızlık sebebiyle yapılan Covid-19 testimin sonucu gece geç saatlerde tarafıma ‘pozitif’ olarak bildirilmiştir.
* Değerli doktorlarımızın talimatları doğrultusunda kendi evimde izole olmuş durumdayım.