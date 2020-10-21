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Altay corona virüsüne yakalandı
Altay corona virüsüne yakalandı
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü şarkıcı Altay'a da bulaştı. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan şarkıcının tedavisine başlandı.
Magazin 21 Ekim 2020 - 15:52

Geçen hafta ‘İki Satır’ adını verdiği single çalışmasını yayınlayan Altay’ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ortaya çıktı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şarkıcı, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“EVİMDE İZOLE OLMUŞ DURUMDAYIM”

* Dün öğlen saatlerinde hissettiğim rahatsızlık sebebiyle yapılan Covid-19 testimin sonucu gece geç saatlerde tarafıma ‘pozitif’ olarak bildirilmiştir.

* Değerli doktorlarımızın talimatları doğrultusunda kendi evimde izole olmuş durumdayım.

Şarkıcının paylaşımını gören birçok ünlü isim “geçmiş olsun” yorumları yaptı.

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Son güncelleme: 15:56 - 21.10.2020
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