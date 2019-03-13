Altay, engelli çocukları ağırladı

AVENDER (Avcılar Engelliler Derneği) adına düzenlediği yemekte engelli çocuklarla buluşan sanatçı, ailelerle sohbet etti ve sıkıntılarını dinledi. Altay yemek sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Çok güzel bir etkinliğe öncülük ettiniz. Neler hissediyorsunuz?” sorusunu, “Ahmet benim çocukluk arkadaşım ve AVENDER (Avcılar Engelliler Derneği)in başkanıdır. Zaman zaman çocuklarımızı ziyaret ediyordum. Bu sefer ben onları ağırladım. Onlarla güzel bir gün geçiriyoruz. Amacımız farkındalık yaratmak ve bizi gören herkesi bu tarz faalityeterde bulunmaya teşvik etmek çünkü çocuklarımızın buna ihtiyacı var. Onları mutlu etmek için böyle organizasyonlar yapıyoruz” şeklinde yanıtladı.

“ZAMANINDA DERİ İŞİ YAPTIM”

Sanatçıların son zamanlarda yardım etkinliklerine daha çok katılmasıyla alakalı, “Bizler göz önünde olan, medyatik insanlarız ve örnek teşkil ediyoruz, elimizden geldiğince insanları teşvik etmeye çalışıyoruz. Bunun için duyarlı sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Başarılı sanatçı son dönemde çok tartışılan hayvan hakları ve kürk giyimi konusunda, “Hayvan hakları koruyucularının sonuna kadar yanındayım. Ben kürk giymiyorum, giyenlere de “Niye giydin?” demiyorum. Zamanında deri işi yaptığım için bu işleri biliyorum. İmitasyon giyiyor da olabilirler. Sadece kürk manto için hayvan avlanmasına karşıyım” dedi.