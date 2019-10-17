Altı aylık görünümlü üç aylık Demet Şener!

Eski manken Demet Şener, eski fotoğrafların paylaşıldığı Perşembe gününe özel, henüz üç aylıkken çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Geride bıraktığımız Haziran ayında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener, şimdilerde evliliğin tadını çıkartıyor. Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Şener, eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününe özel bir fotoğraf yayınladı.

BEBEKLİK DÖNEMİNE GİTTİ

Şener, henüz üç aylık bir bebekken çekilmiş fotoğrafını TBT günü dolayısıyla instagram hesabından paylaştı ve altına da şu satırları yazdı:

“6 aylık görünümlü 3 aylık Demet… tbt 4 kilo 750 gram 56 cm doğan bir bebek için normal herhalde”

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK İSTİYOR MU?

Eski manken Demet Şener, konuk olduğu YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulundu. Şener, “Yeniden anne olma düşüncen var mı?” sorusuna “Kısmet vallahi… Yani bakalım. Özellikle bir çabamız yok ama bence tabii ki Cenk çok ister. Bakalım, kısmet…” yanıtını verdi.