Altı yıl sonra ‘Şarkıcı’
Sıla altı yıl aradan sonra yeni bir albüm hazırladı. 'Şarkıcı' adlı çalışma, 20 Mayıs’ta müzikseverlere sunulacak.
Sıla’nın altı yıl sonra gelen yeni albümü tamamlandı. ‘Şarkıcı’ adlı albüm 20 Mayıs’ta dinleyiciyle buluşacak.
Sıla’nın prodüktörlüğünü kendisinin yaptığı ‘Şarkıcı’da 15 yeni şarkı yer alıyor.
Şiirle açılan çalışma, yine şiirle kapanıyor. İlk klip, albüme adını veren ‘Şarkıcı’ şiirine çekildi.
Bedran Güzel yönetmenliğinde Kemerburgaz Kent Ormanları’nda çekilen klip, YouTube’da yayınlandı.
Sıla’nın ‘Şarkıcı’dan önceki albümü ‘Mürekkep’ 2016’da yayınlanmıştı.