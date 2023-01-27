Altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu
Fiziksel açıdan güzelliği ölçen, bilimsel altın orana göre bazı ünlü isimlerin yüz simetrisi mercek altına alındı.
Plastik Cerrahisi Julian De Silva, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dünyanın en yakışıklı erkeklerini altın oran tekniğiyle paylaştı.
İşte altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkekleri
1. Regé-Jean Page – Altın oranla uyumluluğu: Yüzde 93,65
2. Chris Hemsworth – Altın oranla uyumluluğu: 93.53
3. Michael B Jordan – Altın oranla uyumluluğu: 93.46
4. Harry Styles – Altın oranla uyumluluğu: 92.3
5. Jude Bellingham – Altın oranla uyumluluğu: 92.22
6. Robert Pattinson – Altın oranla uyumluluğu: 92.15
7. Chris Evans – Altın oranla uyumluluğu: 91.92
8. George Clooney – Altın oranla uyumluluğu: 89.91
9. Henry Golding – Altın oranla uyumluluğu: 87.98
10. Dwayne Johnson – Altın oranla uyumluluğu: 86.07