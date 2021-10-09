Altın Portakal Film Festivali’nde kırmızı halıda şıklık yarışı

Bu yıl 58’incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödül töreni öncesinde ünlü isimler kırmızı halından geçti. Geceye ünlü isimlerin şıklıkları damga vurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 58’inci kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 10 bin kişilik spor salonunda düzenlenen ödül töreni öncesinde ünlü isimler kırmızı halıdan geçti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sanatçılar Hare Süral, Hazal Kaya, Tamer Karadağ, Erkan Petekkaya, Nihal Yalçın, Demet Evgar, ve çok sayıda ünlünün olduğu kırmızı halıda, yıldızlar geçidi yapıldı.

ŞIKILIK YARIŞI

Öte yandan Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yılda adeta şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

Törene katılan sanatçıların pandemi tedbirleri çerçevesinde kırmızı halı geçişinde de maskelerini çıkarmadıkları dikkat çekerken törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde bol bol fotoğraf çektirdi.



Festivalde bu yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını nedeniyle `Gelecek umutla yeşerecek´ sloganıyla yola çıkılmıştı.

“SEYİRCİ İLE BULUŞMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ”

‘Diyalog’ filmini Yönetmen Ali Tansu Turhan, “Seyirci ile buluşmak çok önemliydi. Bunlar bizim Burcu ile beraber ilk filmlerimiz. Seyirci çok güzel tepki verdi. Biz de halkımız teşekkür ederiz” sözlerine yer verirken oyuncu Hare Sürel, “Çok heyecanlıyım. Seyirci ile buluştuğumuz için çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Tamer Karadağ ise, “Çok heyecanlıyız. Merak ediyorum kimler ödül alacak. Umarım hak edenler alır. Pandemiden dolayı eskisi gibi sinemaya gidemiyoruz. Pandemi bitsin sinemaya gidelim. Festival çok güzel ve renkli” açıklamasına yer verdi.

Oyuncu Demet Evgar da, “Elbisemi annem dikti. Ödül vermeye geldim. Filmleri izleyemedim. Çok verimli olduğunu duydum. Genç yeteneklerin olduğunu yeni filmler oluşturduğunu duyunca mutlu oldum. Bu kalabalığı özledik” dedi.