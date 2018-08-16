Altuğ Leblebici paylaştı: Aşk ve kahkahalar

İlk olarak geride bıraktığımız nisan ayında bir arada görüntülenen ve aşklarını dosta düşmana ilan eden Aslışah Alkoçlar ve Altuğ Leblebici soluğu İngiltere'de aldı.

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Pek çok ünlünün aksine yaz tatilini güney sahillerinde değil de yurt dışında gözlerden uzakta geçirmeyi tercih eden Altuğ Leblebici ve Aslışah Alkoçlar, bu yılın başlarında başlayan ilişkilerini dolu dizgin sürdürüyor. Kısa bir kaçamak yapmak için İngiltere’yi tercih eden çift, burada çekilmiş kareleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyorlar.

Altuğ Leblebici sevgilisi Aslışah ile beraber bisiklet keyfi yaparken çekilmiş fotoğraflarını ‘Aşk ve kahkahalar’ notuyla paylaşırken sevgilisi de aynı kareyi ‘Aşk’ notuyla paylaştı.