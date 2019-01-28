Alvin ve Sincaplar Yol Macerası filmi konusu ne?

Alvin ve Sincaplar filmi 90'lı yıllarda yayınlanan çizgi filminin ardından 2000'li yıllarda sinemaya uyarlandı. Beyazperdede büyük beğeni kazanan animasyon filmi çocuklar ve yetişkinler tarafından severek izlendi. Peki Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası konusu nedir?

Alvin ve Sincaplar Yol Macerası filminde Alvin, Simon ve Theodore’nun başında geçen eğlenci olaylara şahit oluyor. Ailece izlenebilecek Alvin ve Sincaplar Yol Macerası filmi konusu ve film hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

ALVİN VE SİNCAPLAR YOL MACERASI KONUSU

Bir dizi yanlış anlaşılmanın sonrasında Alvin, Simon ve Theodore, Dave’in yeni sevgisilisine evlenme teklifi edeceğini düşünmeye başlar. Şimdi önlerinde Dave’i bu kararından vazgeçirip arkadaşlarını kaybetmeyi ve berbat bir üvey kardeşe sahip olmasını önlemek için üç günleri vardır. Walt Becker’ın yönettiği filmde Alvin ve arkadaşlarını New York şehrinde eğlenceli bir macera bekliyor. Filmin başrollerinde Jason Lee, Jesica Ahlberg, Josh Green, Bella Thorne bulunuyor. Seslendirme kadrosunda ise Justin Long, Matthew Gray Gubler, Jesse McCartney, Christina Applegate, Kaley Cuoco, Anna Faris yer alıyor.