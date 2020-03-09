Aman Hande görmesin!

Ataizi’nden olan oğlu Leon’u parka getiren Harvey, gün boyu oğlunu izledi. Parkta arkadaşları ile bol bol oyun oynayan Leon, yaptığı tehlikeli hareketler ile görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bir erkek arkadaşı ile sohbet eden Benjamin Harvey, oğlunun yaptığı tehlikeli hareketleri ise görmedi.

Kaydırak kısmında oynayan ve bir ara yüksek bölümden yere düşen Leon, bir süre ağladı. Arkadaşı ile sohbet ettiği için durumdan habersiz olan Harvey, bir ebeveynin yanına gelip uyarması ile oğlunun yanına gitti.

İki saat boyunca parkta kalan baba oğul, sonrasında oradan ayrıldı. Hanze Ataizi’nin bu fotoğrafları görmesinden sonra nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.