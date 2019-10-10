Amanda Cerny ‘gerçek yüzü’nü gösterdi

Türk bir twitter kullanıcısı ile yaptığı yazışma sonrasında ülkemizde 'Yenge' lakabıyla anılmaya başlayan Amanda Cerny sosyal medyanın gerçek yüzünü ortaya koydu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla 26 milyonu aşkın takipçiye seslenen Amanda Cerny, hesabından yaptığı son paylaşımla instagramın renkli yüzünün ötesinde neler yaşandığını gösterdi.

MAKYAJSIZ HALİNİ PAYLAŞTI

Geride bıraktığımız aylarda bir reklam kampanyası için Türkiye’yi ziyarete gelen ve büyük bir ilgi ile karşılanan Amanda Cerny, instagram hesabından makyajsız halinin görüldüğü bir selfie paylaştı. Her zamanki görüntüsünden çok farklı görünen Amanda bu karenin altına şunları yazdı:

“Bugün kendinizi çirkin hissediyorsanız, kendinizi sosyal medyadaki görüntülerle karşılaştırdığınız ‘güzelliğin’ gerçek olmadığını bilin. Makyaj, filtreler ve photoshop. Hepsini çıkarın ve sonunda hepimizin koyu halkaları, çilleri veya ince çizgileri ve lekeleri var … Gerçek olan bu”

GELEN YORUMLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Amanda Cerny yaptığı paylaşım sonrasında takipçilerinden gelen yorumlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Cerny şunları yazdı:

“Tüm yorumlarınızı okumak ve yazdıklarımın kaç kişiyi etkilediğini görmek benim için çok özeldi, teşekkürler. Paylaşım için teşekkürler”