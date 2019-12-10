Amanda Cerny mesajını Türkiye fotoğrafı ile verdi
Cerny, Twitter hesabı üzerinden bir Türk kullanıcı ile uzun süre mesajlaşmış ve karşılıklı yapılan bu sohbetler onun Türkiye’de tanınan bir fenomen olmasını sağlamıştı. Cerny de bu popüleriteyi iyi değerlendirmiş ve bir markanın yüzü olarak İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirmişti.
TÜRKİYE’DEN PAYLAŞIM
Ülkemizden son derece memnun ayrılan Cerny, uzun bir aradan sonra Instagram hesabından Türkiye ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Amanda Cerny, bu fotoğrafın altına “pozitif insanlar pozitif enerjiye çekilir, negatif insanlar negatif enerjiye çekilir. Olumsuz enerjiyi üretken ve pozitif bir şeye dönüştürerek açığa çıkarın” notunu düştü.