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Amanda Cerny mesajını Türkiye fotoğrafı ile verdi
Amanda Cerny mesajını Türkiye fotoğrafı ile verdi
Sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hayata pozitif bakmanın önemine değindi. Cerny bu mesajı İstanbul ziyaretinde çekilmiş bir fotoğrafını kullanarak yaptı.
Magazin 10 Aralık 2019 - 08:19

Cerny, Twitter hesabı üzerinden bir Türk kullanıcı ile uzun süre mesajlaşmış ve karşılıklı yapılan bu sohbetler onun Türkiye’de tanınan bir fenomen olmasını sağlamıştı. Cerny de bu popüleriteyi iyi değerlendirmiş ve bir markanın yüzü olarak İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

TÜRKİYE’DEN PAYLAŞIM

Ülkemizden son derece memnun ayrılan Cerny, uzun bir aradan sonra Instagram hesabından Türkiye ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Amanda Cerny, bu fotoğrafın altına “pozitif insanlar pozitif enerjiye çekilir, negatif insanlar negatif enerjiye çekilir. Olumsuz enerjiyi üretken ve pozitif bir şeye dönüştürerek açığa çıkarın” notunu düştü.

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