Amanda Cerny paylaştı: Yenge evde

Bir giyim markasının yüzü olarak Türkiye'ye gelen Amanda Cerny, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha Türk hayranlarının gönlünü kazandı.

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Sosyal medya hesabı üzerinden bir Türk kullanıcı ile girdiği diyalog sonrasında ülkemizde geniş kitleler tarafından ‘Yenge’ lakabıyla tanınan Amanda Cerny İstanbul’a geldi.

Bir giyim markasının yüzü olan ve ülkemizde de pek çok yerde reklam afişlerine rastladığımız Amanda Cerny kısa bir süre için geldiği Türkiye’de takipçilerinin gönlünü bir kez daha kazandı. Türk bayrağı ile çekilmiş olduğu fotoğrafı ‘Yenge evde’ notuyla paylaşan Cerny, 900 bine yakın beğeni aldı.