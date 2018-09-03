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Amanda Cerny Türkiye’den gelen reklam panosu görsellerine çok sevindi
Amanda Cerny Türkiye’den gelen reklam panosu görsellerine çok sevindi
Türk bir twitter kullanıcısı ile yaptığı diyalogla bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Amanda Cerny, kısa süre önce yaptığı paylaşımla Türk hayranlarını heyecanlandırdı.
Magazin 3 Eylül 2018 - 09:31

Çektiği eğlenceli videolarla bir sosyal medya fenomeni olan Amanda Cerny, aynı zamanda modellik de yapıyor. Kısa süre önce ünlü bir firmanın yüzü olan ve dünya çapında pek çok yerde fotoğrafları bilboardları süsyleyen Amanda Cerny bu reklam panolarından birini ‘Çok havalı’ notuyla paylaştı. Türk takipçileri tarafından bu reklamlardan haberdar edilen Cerny’nin fotoğrafının devasa bir gökdeleni süslediği bu karenin Türkiye’de çekilmiş olması ise takipçilerine ‘Amanda Türkiye’yi unutamıyor’ şeklinde yorumlar yaptırdı.

amanda-icAMANDA SAHTE ZANNETTİ

Instagram hesabından reklam panolarıyla ilgili kendisine yapılan gönderiler hakkında konuşan Cerny şunları yazdı: “Reklam panolarındaki imajlarımın dünyanın dört bir yanındaki takipçilerim tarafından paylaşılmasına hem şaşırmış hem de mutlu olmuştum. Ancak Türkiye’den paylaşılan görsellerin ilk başta sahte olduğunu düşünsem de sonra bütün Türk hayranlarım benzer fotoğraflarla beni etiketlemeye başladı ve ben de çok mutlu oldu. Mutluluktan midemde kelebekler uçuşuyor… Teşekkürler çok teşekkürler”

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