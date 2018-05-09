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Amanda Yenge ve Frodo’dan TAMAM
Amanda Yenge ve Frodo’dan TAMAM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medya deyim yerindeyse yıkıldı.
Magazin 9 Mayıs 2018 - 08:31

Kısa sürede birbiri ardına gelen TAMAM mesajlarına ünlüler ve siyasetçiler de dahil olunca başlık Türkiye ve dünya gündeminde Trend Topic (Liste başı) oldu. İki milyona yaklaşan TAMAM mesajlarını atanlar arasında Şevket Çoruh ve Fırat Tanış gibi oyuncular yanında, Yüzüklerin Efendisi filmindeki Frodo karakteriyle akıllara kazınan oyuncu Elijah Wood da vardı. Bir dönem Türk takipçisiyle yaptığı yazışmayla ülkemizde tanınan bir isim haline gelen model ve oyuncu Amanda Cerny de TAMAM paylaşımı yapan isimler arasına girdi. Ayrıca başrolünde oynadığı yetişkin filmleriyle tanınan Johnny Sins de attığı TAMAM tweetiyle bu paylaşım selinde yerini aldı.

İŞTE SÖZ KONUSU O TWEETLER…

amanda-cerny
elijah-wood
firat-tanis
sevket-coruh
johnny-sins
levent-uzumcu

yekta-kopanbaris-atay
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Son güncelleme: 09:27 - 09.05.2018
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