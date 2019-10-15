Amansız Takip filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Amansız Takip sinema filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Annesiyle parka yaptığı yolculuk için çok heyecanlı olan Frankie, parkta oynamaya başlayan film Amansız Takip'in oyuncuları kimler? Amansız Takip konusu ne?

Amansız Takip filmi sinemada yakaladığı başarının ardından televizyon ekranında. oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Amansız Takip’e dair detaylar haberimizde.

AMANSIZ TAKİP KONUSU

Annesiyle parka yaptığı yolculuk için çok heyecanlı olan Frankie, parkta oynamaya başlar. Sık sık annesiyle iletişim kuran çocuk bir anda ortadan kaybolunca, annesi için gerilimli dakikalar başlayacaktır. Telaşlı anne oğlunu bulmak için her şeyi yapmaya kararlıdır…

OYUNCULARI

Başrollerinde Halle Berry, Robert Walker Branchaud ve Sage Correa’nın yer aldığı aksiyon-gerilim filminin yönetmen koltuğunda Luis Prieto oturuyor. Filmin kadrosunda Chris McGinn, Lew Temple, Dana Gourrier, Christopher Berry, Justin Lebrun, Malea Rose ve Ritchie Montgomery de yer alıyor. Filmin senaryosu ise Knate Lee’ye ait.