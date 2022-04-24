Amber Heard ile olan savaşında Johnny Depp’e ünlü mankenden destek

Alec Baldwin ve Kim Basinger'ın 26 yaşındaki model kızları Ireland Baldwin, son zamanlarda eski eşiyle başı dertte olan Johnny Depp'e destek oldu. Baldwin, Amber Heard için sert eleştirilerde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Genç model Ireland Baldwin, Johnny Depp davasında Amber Heard’ü kurbanı oynamak ve dünyayı Depp’e karşı kışkırtmak için kadınlığını kullanan felaket biri olarak eleştirdi. Baldwin, Instagram paylaşımında Amber Heard’ü insanoğlunun felaketi olarak niteledi ve Johnny Depp davasında olduğu gibi dünyayı adamların aleyhine çeviren kadınlar tanıdığını söyledi.

Baldwin, şöyle yazdı: “Sorun şu ki, tam olarak böyle olan kadınları tanıyorum. Manipülatif ve soğukkanlılar; kadınlıklarını kurban rolü yapmak, dünyayı erkeğin aleyhine çevirmek için kullanıyorlar. Çünkü erkeklerin hepsinin kötü olduğunu söylemenin havalı olduğu bir toplumda yaşıyoruz.

“ERKEKLER DE TACİZE UĞRAYABİLİR”

Erkekler de tacize uğrayabilir. Umarım Johnny itibarını ve hayatını geri alır. Ve umarım Karayip Korsanları’nda yeniden yer alır.”

Johnny Depp ve Amber Heard ilk olarak 2009’da The Rum Diary setinde tanışmıştı. 2012’de çıkmaya başladılar, 2014’te nişanlandılar ve bir yıl sonra da evlendiler. 2016’da Heard boşanma davası açtı ve 2017’de sonuçlandı.

Ardından, 2018’de Heard, Washington Post için aile içi tacizden kurtulan biri hakkında yazarken Depp’e karşı bir dizi şok edici iddiada bulundu. Heard, makalede Depp’in adını vermese de Depp, çıkan iddialar yüzünden pek çok yapımdan çıkarıldı.

Çift şimdi bir dava ile yeniden birbirleriyle savaş halinde. Virginia’da sürmekte olan dava, Heard tarafından kaleme alınan makalenin Depp’i karalayıp karalamadığını belirlemeye çalışıyor.

Depp, aleyhindeki iddiaları sürekli olarak reddediyor; avukatlık ücretleri ve mahkeme masraflarıyla birlikte en az 50 milyon dolarlık tazminat ve yine en az 350.000 dolarlık bir cezai ücret istiyor.

HEARD’ÜN İDDİALARI ASILSIZ MI?

Dava sırasında basına sık sık birbirinden şoke edici iddialar düşerken yeni bir iddia Heard’ün suçlamalarının asılsız olduğunu akıllara getirdi. Heard ve avukatları, aktrisin Milani’nin Hepsi Bir Arada Düzeltme Kiti’ni eski kocasından aldığı iddia edilen yaraları kapatmak etmek için kullandığını iddia etti.

Aktrisin avukatı Benjamin Rottenborn, açılış konuşmasında, morluklarının hiçbir zaman halk tarafından görülmediğinden emin olmak için makyaj ürününü her zaman çantasında tuttuğunu belirtti.

Heard’ün diğer avukatı, artık şirketin web sitesinde bulunmayan ancak başka bir sitede 25 dolara listelenen kapatıcı paletini bile çıkardı ve jüriye gösterdi. Ancak Milani Cosmetics şimdi, Heard’ün kullandığını söylediği ürünü, o ve Depp ilişkilerini sonlandırana kadar piyasaya sürmediğini iddia ediyor.

Oysa Heard’ün avukatı, 12 Nisan’da söz konusu ürünü gösterirken yaptığı konuşmada şunları söylemişti: “Kullandığı şey buydu. Bunda çok ustalaştı. Amber’dan, morluklarının farklı günlerde farklı renklere geçerken renkleri nasıl karıştırması gerektiğine dair tanıklığını duyacaksınız.”

Viral hale gelen bir TikTok videosunda Milani, markanın kapatıcıyı 2017 yılına kadar piyasaya sürmediğini ve Heard’ün kullanımının ise 2013 ve 2016 yılları arasında gerçekleştiğini belirterek bu iddiaları çürüttü.

Milani, şu anda üç milyondan fazla izlenen videonun yorum bölümüne de “Davaya gerçekleri sunmak için buradayız” dedi.

ŞİDDETE BAŞVURAN ASLINDA O

Davada Depp, şiddet içerikli ilişkilerini de anlattı. Karayip Korsanları yıldızı mahkemede, ilişkileri kötüye gittiğinde şiddete başvuranın Heard olduğunu söyledi.

Depp, çarşamba günü kürsüye çıktığında sık sık aşağılayıcı lakap takma ve zorbalık ile ilgili tartışmalar yaşadığını iddia etti. Jüriye, “Tartışmak için kalırsam, eninde sonunda, bunun şiddete dönüşeceğinden emindim ve çoğu zaman öyle oldu” dedi.

Depp’ten şiddeti tarif etmesi istendiğinde ise şu şekilde cevap verdi:

“Bir tokatla başlayabilir. Bir itme ile başlayabilir. Kafama bir TV kumandası fırlatmakla başlayabilir. Yüzüme bir bardak şarap fırlatıyor olabilir. Onun çatışmaya ihtiyacı var. Şiddete ihtiyacı var. Birdenbire ortaya çıkıyor.”

Depp, bu durumdan kurtulmak için bazen kendini banyoya kilitlediğini söyledi ve Heard’e vurmamasında ısrar ettiğini söyledi: “Bütün bu durumlarda asıl amacım geri çekilmekti.”

Ayrıca, 2015 yılında evlilik sözleşmesi imzalamasını istemesinin ardından çıkan ve orta parmağının kesilmesiyle sonuçlanan bir tartışma sırasında Heard’ün kendisine bir şişe votka fırlattığını iddia etti. Yıldız ayrıca onu 2016’da ortak yataklarının yanına insan dışkısı yaymakla suçladı.

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