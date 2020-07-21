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Amber Heard: Johnny beni sürekli ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı
Amber Heard: Johnny beni sürekli ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı
Johnny Depp ile Amber Heard'ün iftira davası sürerken, evlilikleriyle ilgili kirli çamaşırlar bir bir ortaya çıkıyor. Heard, Depp'in kendisini ünlü aktörlerle yasak aşk yaşamakla suçladığını iddia etti ve kendisini aldatmakla suçladığı Leonardo DiCaprio ve Channing Tatum gibi aktörlere lakap taktığını iddia etti.
Magazin 21 Temmuz 2020 - 15:17

Olaylı boşanma sonrası skandalları bitmeden Johnny Depp ve Amber Heard’ün yaşadığı evliklerinden kirli çamaşırlar ortaya dökülmeye devam ediyor.  Depp’in, eski eşi Heard’e şiddet uyguladığı iddialarını gündeme taşırken kendisi hakkında, ‘eşini döven biri’ olarak damgalamakla suçladığı The Sun gazetesine açtığı davada, Amber Heard ilk kez tanık sıfatıyla ifade verdi.

Mahkemede Depp, eski eşinin kendisine yönelttiği şiddet iddialarını reddederken, Heard ise Depp’in evlilikleri süresince kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

Reuters

“HER AKTÖRÜN BENİMLE İLİŞKİ YAŞADIĞINI İDDİA EDERDİ”

Heard, mahkeme ifadesinde Depp hakkında, “Her erkek aktörün benimle yatmaya çalıştığı veya onlarla bir ilişkim olduğu konusunda ısrar eder, insanlara böyle anlatır ve her şeyi bildiği konusunda inat ederdi” şeklinde konuştu.

Reuters

Heard ifadesinin devamında, “Telefonumu alıp, birinin ona bir ilişki yaşadığımı söylediğini iddia ederek beni yakalamaya çalışırdı. Gerçekten yapmadığım halde bilgiyi kanıtlamış gibi davranırdı” dedi.

Kendisini pek çok rol arkadaşıyla ilişki yaşamakla suçladığını söyleyen Heard, bu isimler arasında James Franco, Kevin Costner, Liam Hemsworth, Channing Tatum’un yanı sıra Kelly Garner gibi kadın oyuncular olarak sıraladı.

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“ALAY EDİP LAKAP TAKARDI”

Heard, Depp’in kendisini Leonardo Dicaprio gibi yıldızlarla da ilişki yaşamakla suçladığını ve erkek rol arkadaşlarına lakap taktığını iddia ederek, “Alkollü ya da öfkeli olduğunda benimle alay ederek Leonardo DiCaprio’ya kabak kafalı, Channing Tatum’a patates kafalı derdi” dedi.

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Son güncelleme: 15:18 - 21.07.2020
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