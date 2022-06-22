Amber Heard, kamuoyunun desteğini de kaybetti

Johnny Depp ile davasının ardından Amber Heard, verdiği röportajla dikkat çekti. Heard'ün dava ve Depp ile ilişkilerini anlattığı röportajın yeterince ilgi çekmemesi kamuoyunun desteğini de kaybettiğini akıllara getirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amber Heard, Johnny Depp ile olan davasını kaybettikten sonra NBC’ye verdiği röportajla sessizliğini bozmuştu. Ancak röportaj, beklenen görüntüleme rakamlarını alamadı. Bu durum aktrisin kamuoyu mahkemesini de kaybetmiş olabileceğini düşündürdü.

Heard, NBC News’den Savannah Guthrie ile eski kocasına yönelik iddialarının arkasında durduğu ve iddia ettiği Depp’in istismarını ayrıntılandıran doktor notlarını sunarak kamera karşısına geçti.

KİMSE İZLEMEDİ

Cumartesi günü Dateline NBC’de ekrana gelen röportajda Heard, Depp’in, geceliğini yırtıp kendisini yatağa attığını anlattığı notların davadaki yargıç tarafından jüriye gösterilmediğini söyledi.

TVLine web sitesine göre, iki hafta önce sona erdiğinde dünya çapında milyonlarca izleyiciyi çeken televizyonda yayınlanan davaya rağmen, Heard’ün bu defaki röportajı Dateline’ın kasım ayından bu yana ikinci en küçük izleyici kitlesini getirdi.

Araştırmalar, YouTube, TikTok ve Twitter gibi platformlarda ezici bir çoğunlukla Depp taraftarlarının olduğunu gösterdi. NBC röportajının ardından Heard, sosyal medyada kibirli ve yalancı olmakla suçlandı.

İlginizi Çekebilir Tazminata mahkum edilen Amber Heard indirimli mağazada görüldü

İlginizi Çekebilir Amber Heard, şiddet gördüğünü söylese de kanıtlar kabul edilmiyor