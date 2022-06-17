Amber Heard, şiddet gördüğünü söylese de kanıtlar kabul edilmiyor

Amber Heard, tüm dünyanın haftalarca konuştuğu eski eşi Johnny Depp ile olan davasını kaybetse de ilişkileriyle ilgili konuşmaya devam ediyor. Heard, dava sırasında da kanıtlamaya çalıştığı şiddet gördüğüne dair iddialarında ısrar ediyor.

Sozcu.com.tr

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2016’da boşanan Amber Heard ve Johnny Depp, geçtiğimiz aylarda bu defa da ayrı bir savaşa girdi. 2018’de Heard’ün Washington Post için kaleme aldığı makalede Heard, yazısında Depp’in kendisini dövdüğünü, cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığını yazdı.

Bunun üzerine Depp, Hollywood’da iptal kültürüyle karşılaştı ve Karayip Korsanları, Fantastik Canavarlar gibi barolde olduğu projelerden çıkarıldı. Heard’ün iddialarının ardından Depp, itibarını yeniden kazanmak için harekete geçti. Haftalar süren dava, Depp’in lehine sonuçlanırken sosyal medyada da ünlü oyuncu yeniden hayranlarının gönlünü kazanmayı başardı.

KANITLAR REDDEDİLMİŞ

Davanın sonucunu Heard, henüz kabullenmiş görünmüyor. NBC’de bölümler halinde yayınlanan röportajında güzel oyuncu, iddialarının arkasında durmaya devam ediyor.

Son olarak Heard, fiziksel ve cinsel taciz iddialarını kanıtlayan taze kanıtlar olduğunu iddia ettiği notlarla dolu bir dosyanın davada reddedildiğini söyledi.

Heard, terapistinin yıllardır aldığı notlarda kendisine Depp’in vurduğunu, duvara fırlattığını ve öldürmekle tehdit ettiğini söylediği anları detaylandırdığını ortaya çıkardı. Ancak davasında yargıç, notları söylenti olarak niteleyerek reddetti ve hukuk ekibinin belgeleri kanıt olarak sunmasını yasakladı.

“İSİTİSMARA DAİR YILLARDIR TUTULAN NOTLAR VAR”

Bununla birlikte Heard, Savannah Guthrie’nin yaptığı röportajda 2011 yılına dayanan defterini devretti. Guthrie’ye konuşan Heard, “İstismarı bildirdiğim doktorum tarafından, ilişkimin başlangıcına kadar uzanan, yıllarca tutulan bir klasör var” dedi.

Heard ayrıca röportajda söylediği şu sözlerle de dikkat çekiyor: “Size söyleyebileceğim tek şey, kinci olmadığım. Bu, intikam almak için gerçekten berbat bir yol olur. Bunu sesli söylemek ne kadar aptalca olsa da bu noktada umut edebileceğim tek şey… İnsanların beni bir insan olarak görmesini istiyorum.”

“HAYATIMI YAŞAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM”

Heard ayrıca, Depp’e yönelik taciz iddialarının bu kadar kamuya açık olarak yayınlanmasını asla istemediğini, mahkemeye çıkmak istemediğini, ancak eski eşi onu dava etmeyi seçtiği için başka seçeneği olmadığını iddia ediyor.

İddialarını yayınlamaya devam etmesine rağmen, Heard, Guthrie’ye “Hayatımı yaşamak için sabırsızlanıyorum ve önümde umarım uzun bir tane vardır” diyerek hayatına devam etmekten başka bir şey istemediğinde ısrar ediyor.

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