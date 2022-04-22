Amber Heard ve Johnny Depp davasında eski mesajlar okunuyor: Onu öldürmek istemiş

Son günlerde dünya basınının gündemine oturan Hollywood'un ünlü çifti Johnny Depp ve Amber Heard'ün dava süreci çapraz sorgularla devam ediyor. Amber Heard'ün, kendisini "kadın döven" olarak tanımlamasından sonra rol alacağı pek çok yapımdan çıkarılan ve saygınlığını kaybeden Depp, eski eşine dava açtı. Dava kapsamında, Depp'in yakın zamanda tacizle suçlanan Marilyn Manson gibi arkadaşlarıyla arasında geçen mesajlar okundu.

Sozcu.com.tr

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Aktör Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’e karşı açtığı karalama davası ikinci haftasında devam ediyor. Her şey Amber Heard’ün Washington Post’ta yazdığı ve aile içi istismara maruz kaldığını iddia ettiği yazısıyla başlıyor.

İkilinin inişli çıkışlı ilişkisi sonlandıktan sonra 2018’de kaleme alınan yazının Depp’in kariyerine mâl olduğu belirtiliyor.

10 gün önce Fairfax, Virginia’daki yasal hesaplaşmanın başlangıcında, Heard’ün avukatları, Depp’in uyuşturucu ve alkol kullanırken ona fiziksel ve cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Perşembe günü, Depp’e aktör Paul Bettany, şarkıcılar Patti Smith ve Marilyn Manson ile doktoru ve güvenlik şefi Stephen Deuters ile paylaştığı metin mesajları hakkında sorular da soruldu.

DEPP’TEN İTİRAF GELDİ

Ayrıca çift, birbirlerini şiddet uygulamakla suçlarken bir kayıtta Depp, Heard’e kafa attığını itiraf etti, ancak bunun, burnunu kırabilecek derecede olmadığını belirtti. Kayıtlara göre; Heard daha sonra, hikayeyi farklı anlatmakla tehdit ediyor.

Depp daha sonra Heard’ün babasına “Çok ileri gittim ve sana söz veriyorum bir daha olmayacak” dediğini belirtiyor.

Jüri üyelerine, Heard tarafından çekilen, Depp’in mutfak dolaplarını deldiği ve kendisine bir kavanoz şarap döktüğü bir video gösterildi. Videoda Depp’in küfür ederek bağırdığı da duyuluyor.

“YASA DIŞI OLARAK VİDEOYU ÇEKTİ VE SONUNDA GÜLDÜ”

Depp videoya şu yanıtı verdi: “Açıkçası kötü zamanlar geçiriyordum. Neyle ilgili olduğunu bilmiyorum ama savunduğunuz kişi tarafından yasa dışı olarak kaydedilmesi, diğer fotoğraflar ve teyp kayıtları ile oldukça uyumlu. Videoyu çekerken benden saklamaya çalıştı ve sonunda güldü. İşin en ilginç kısmı buydu” dedi.

Depp, birçok mesajında Amber Heard için, “canavar” terimini kullanıyor. Mahkemede, Depp ile Bettany arasında 2013 ve 2014 yılları arasında geçen ve Heard’e zarar verme isteğini anlatan mesajlar okundu: “Onu yakmadan önce onu boğalım!!!”

AMBER HEARD DE JOHNNY DEPP’E VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Heard de mahkemede Depp’e vurduğunu itiraf etti.

Heard’ün avukatı Ben Rottenborn, Depp’e, Heard’ün kendisine yardım etmek için ne kadar çaba sarf ettiğini bilip bilmediğini sordu ve mahkemeye, Heard’ün kocasını bırakması halinde kendi kusmuğunda boğulabileceği endişesi yaşadığını dile getirdiği bir ses kaydını dinletti.

Heard’ün avukatları, Depp’in sık sık içip bayılacak kadar uyuşturucu kullandığı için Heard’ü taciz ettiğini inkar etmesinin hiçbir inandırıcılığının olmadığını savunuyor.

ELTON JOHN, PAUL BETTANY, MARILYN MANSON…

Heard’ün avukatları, 2013’te Depp’in Heard ile olan romantizminin ilk aşamalarında ayık olmasına yardımcı olan Elton John’dan gelen metin mesajlarını okudu. Depp, şarkıcıya yazdığı mesajda eski karısı Vanessa Paradis’i kendisine karşı yeni kız arkadaşının beynini yıkamaya çalışan bir “Fransız gaspçı” olarak niteledi.

Depp, Patti Smith’e gönderdiği kısa mesajda da 2014’te New York’a yaptığı bir ziyaretin ardından, Heard ile sarhoş olup kavga ettiğini ve çok hayal kırıklığına uğradığını söylüyor.

“KENDİ KARİYERİNİ YİNE KENDİ BİTİRDİ”

Jüri üyelerine ayrıca Depp’in uyuşturucuları muhafaza ettiği bir kutu gösterildi.

Heard’ün avukatları, Depp’in Karayip Korsanları serisinden atılması dahil olmak üzere işleri kaybetmesinin nedeninin, Heard’ün 2018’deki yazısından bağımsız olduğunu göstermeye çalıştı. Depp’in mesleki itibarına verilen zararın kendi davranışlarıyla ilgili olduğunu iddia ediyorlar.

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