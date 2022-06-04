Amber Heard ve Johnny Depp’in evi satışa çıkıyor

Tüm dünyanın izlediği Amber Heard ve Johnny Depp iftira davası biterken yeni bir gelişme dikkat çekiyor. Çiftin 15 aylık evlilikleri boyunca kullandıkları ve davada sık sık adı geçen çatı katı ev satışa çıkıyor.

Sozcu.com.tr

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2016’da boşanan ancak iftira ve itibar tartışmalarıyla sık sık gündeme gelen çift son olarak haftalar süren davalarıyla medyanın odağındaydı. Johnny Depp’in haklı bulunmasıyla tamamlanan davadan sonra ise ilginç bir gelişme yaşandı ve ikilinin 15 aylık evliliklerinde kullandıkları evin satışa çıkacağı haberi geldi.

Dava boyunca da sık sık söz edilen çatı katı ev için 1,76 milyon dolar bekleniyor.

Çatı katı daire, bir zamanlar Los Angeles’ın ikonik Eastern Columbia Binası’nın tepesinde yer alıyor ve Depp’in sahibi olduğu beş daireden biri. Oyuncu, 2016’daki boşanmanın ardından, beş çatı katının tümünü 12.78 milyon dolar karşılığında sattı. Son olarak da bu ev, satışa çıkacak ve 1,76 milyon dolara listelenecek.

Kamuya açık kayıtlar, en son 2017’de 1,42 milyon dolara satıldığını ve Depp’in taşınmasından bu yana ayda 5,500 dolarlık bir kiralama bedeli olduğunu gösteriyor.

Emlak uzmanları daha önce Johnny Depp yaşarken dairenin gökyüzündeki bir daire gibi olduğunu, her şeyin açık olduğunu söylüyor.

Ayrıca ikilinin favori mekanlarından biri olduğu ve evlilikleri boyunca daha çok burada vakit geçirdikleri belirtiliyor.

Evin bulunduğu renkli ve mimari açıdan çarpıcı bina, birçok filme set olarak hizmet etti. Şehir merkezindeki Broadway’de merkezi bir konumda bulunan binada; otel, spa, spor salonu, Zen bahçesi, 24 saat konsiyerj hizmeti ve tabii ki çatıdaki havuz pek çok olanak da mevcut.

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