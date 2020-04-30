Amber Heard ve Johnny Depp’in olaylı boşanma davasına, 911 acil arama kaydı sunuldu

Amber Heard ve Johnny Depp’in olaylı boşanması davası sürerken, şimdi de bir kadının 911'i arayarak, bir şiddet olayını ihbar ettiği ortaya çıktı. Kadının ihbar ettiği kişiler ise Heard ve Depp'ti...

İki ünlü oyuncu Amber Heard ve Johnny Depp’in yıllardır devam eden olaylı boşanma davalarında yeni bir gelişme yaşandı ve kavga gününe ait 911 acil arama kaydı ortaya çıktı. Amber Heard'ın eski eşinin kendisine vurarak, saçlarını yolarak ve boğmaya çalışarak şiddet uyguladığını iddia ettiği 21 Mayıs 2016'da akşam saat 8.30'da yapılan arama kaydı mahkemede paylaşıldı.

911 acil aramada, ismi bilinmeyen bir kadın “Merhaba, şu anda 849 Broadway’de Doğu binasında gerçekleşen bir saldırıyı bildirmem gerekiyor, bir çatı katında. Oraya birini gönderin lütfen” dediği duyuldu. Johnny Depp'in avukatı Adam Waldman, bu acil çağrının bir aldatmaca olduğunu iddia ederek, “Bay Depp’e polisleri arayarak tuzak kurdular” dedi.