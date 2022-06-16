Amber Heard’den şoke eden açıklama: “Onu hâlâ seviyorum”

Olaylı dava Heard'ün aleyhine sona ermiş olmasına rağmen, Heard çeşitli açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu, neredeyse kanlı bıçaklı olduğu eski eşi Johnny Depp'i hâlâ sevdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Amber Heard ve Johnny Depp aile içi şiddet davasıyla altı hafta boyunca tüm dünyanın gündemine oturmayı başardı. İki oyuncunun da birbirileriyle ilgili iddiaları tüm kamuoyunu şoke etti. Altı hafta süren ve çiftin özel hayatına dair pek çok detayı ortaya döken dava 1 Haziran’da jürinin Depp’in lehine verdiği kararla tamamlandı.

Karar sonrası Heard ve ekibi yaşadıkları hayal kırıklığını, şiddet gören kadınlar adına geriye atılmış bir adım olarak yorumlarken; Depp ise altı yıl sonunda hayatını geri aldığını ve sırtındaki yükten sonunda kurtulduğunu belirtti.

“ONU SEVİYORUM, TÜM KALBİMLE SEVDİM”

Heard’ün karara itirazı beklenirken oyuncu programlara çıkarak kendini ifade etmeye ve Depp ve hayranları ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, bölüm bölüm yayınlanan röportajda daha önce kararın sosyal medya etkisiyle verildiğini belirtmişti, şimdi ise Depp’i hâlâ sevdiğini açıklıyor.

Savannah Guthrie ile olan röportajında Guthrie, “Duruşmanın ilk gününde bir bildiri yayınladınız ve ifadenin bir bölümünde ‘Johnny’ye hâlâ sevgim var. Bu doğru mu?” diye sordu.

Heard ise bunu onayladı: “Kesinlikle. Onu seviyorum. Onu tüm kalbimle sevdim. Ve derinden kopmuş bir ilişkiyi yürütmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Ama yapamadım. Ona karşı hiçbir kötü duygum ya da kötü niyetim yok. Bunu anlamanın zor olabileceğini biliyorum.”

“KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM”

Nisan ayında başlayan yasal savaşta önce Heard, Instagram’da şu ifadeyi yayınlamıştı: “Johnny’e her zaman bir aşk besledim ve geçmiş hayatımızın ayrıntılarını dünyanın önünde yaşamak zorunda kalmak bana büyük acı veriyor.”

Guthrie ile yaptığı röportajın başka bir yerinde Heard, 1 yaşındaki kızı Oonagh Paige’e, büyüdüğünde duruşma hakkında neler söyleyebileceğinden bahsetti: “Ne olursa olsun bir anlamı olacağını düşünüyorum. Doğru olanı yaptım. Kendimi ve gerçeği savunmak için elimden gelen her şeyi yaptım.”

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