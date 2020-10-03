Amber Heard’ın anne acısı: Hiçbir şey özlemimi azaltmıyor
Amerikalı oyuncu Amber Heard’ın annesi Paige Parsons, geçen mayıs ayında hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Heard, vefatının ardından ilk kez annesinin doğum gününü onsuz kutladı.
Kız kardeşiyle birlikte açık havada annesinin doğum günü için bir anı köşesi oluşturan Amber Heard, o sırada çekilen karelerini Instagram hesabından yayınladı.
Hislerini paylaşan oyuncu, “Dün annemin doğum günüydü. ‘En zoru ilkidir’ derler. Umarım bu doğrudur. Hiçbir şey özlemimi azaltmıyor” dedi.
Heard, annesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Birlikte çekilen karelerini paylaşan Amber Heard, annesinin kaybı nedeniyle derin bir acı içinde olduğunu belirtmişti.