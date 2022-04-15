Amber Heard’ün asistanı konuştu: “Onda hiç morluk görmedim”

Olaylı bir şekilde boşanmalarına rağmen hala anlaşmazlık yaşayan Johnny Depp ve Amber Heard cephesinden yeni haber var. Heard'ün eski kişisel asistanı ünlü oyuncu hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp'ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Boşanmalarının ardından 58 yaşındaki Depp, kendisine iftira attığını iddia ettiği eski eşi Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmıştı.

Davayı kaybeden Depp, bu olayın ardından Hollywood’dan da aforoz edildi. Projeleri bir bir iptal edilen Amerikalı oyuncunun kariyeri ve kamuoyu önündeki imajı ciddi şekilde sarsıldı.

Bunun üzerine Heard da, Depp'e 100 milyon dolarlık yeni bir davayla karşılık verdi. Daily Mail'in haberine göre, davanın ilk duruşması 12 Nisan’da Virginia, ABD'deki bir mahkemede görüldü.

2012 ve 2015 yılları arasında Amber Heard’ün kişisel asistanlığını yapan Kate James de davada tanık olarak dinlendi ve şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

ÖFKELİ, TACİZKAR, KISKANÇ BİR PROFİL…

Kişisel asistanının söylediklerine göre Amber Heard oldukça sorunlu bir karakter. Depp’in avukatları tarafından sorgulanan James, Heard’ün “öfkelendiğinde gözünün karardığını, etrafındaki hiçbir şeyi fark etmediğini” söyledi.

James, ifadesi sırasında aktrisin üzerinde hiç kesik, morluk ya da yara izi görmediğini söyledi. Ünlü oyuncuyu mor gözlerle veya kafasından kopmuş saç yığınlarıyla “hiç” görmediğini belirtti. Heard ise Depp tarafından hem fiziksel hem de psikolojik saldırıya uğradığını iddia ediyordu. Hatta internette yüzünün darp edilmiş hallerini paylaşmıştı.





James ayrıca işlerinden birinin, Depp’in görmesini istemediği için Heard’ün içinde bulunduğu dergilerin iki kopyasını alıp garajda saklamak olduğunu anlattı.

James, Heard’ün ona nasıl “telefonda bağırdığını” ve onu “gece gündüz taciz edici mesajlara” maruz bıraktığını da şu sözlerle aktardı: “Gecenin bir yarısı, sanırım saat 2 ile 4 arasında mesaj yağmuru başlıyordu. Hepsi tutarsız, hiçbiri mantıklı değil, sadece saldıracak birini arıyordu. Bu yaptığının görünür bir nedeni de yoktu.”

Bir keresinde zam istemek için patronu Heard’le konuşan James, ünlü aktrisin yine öfkeden deliye döndüğünü söyledi: “Sandalyesinden fırladı, yüzünü yüzümden on santim uzağa koydu ve bana istediğim maaşı istemeye nasıl cüret ettiğimi söyledi. Ve sonra yüzüme tükürdü. İstediğim maaş gayet makuldü.”

“HERKESLE ARASI BOZUK” İDDİASI

James’e göre, Heard, kız kardeşi Whitney’e de kaba davrandı ve Heard’ün kendi annesinin de ona kötü davrandığı için aktristen “korktuğunu” iddia etti.

Eski asistanı, Heard’ün reçeteli ilaçlar ve uyuşturucu kullandığını ve bazılarının yan etkilerinin oyuncuyu “manik bir döneme” soktuğunu iddia etti. Heard’ün sarhoş olunca da daha kavgacı ve küfürbaz biri haline geldiğini anlattı.

Depp hakkındaki izlenimi sorulduğunda James, onun “huzurlu, neredeyse utangaç, çok sessiz, tam bir Güney beyefendisi” olduğunu söyledi: “Depp’le sohbet ediyordum ama Amber onunla konuştuğumu gördüğünde hemen durmamı yoksa bana zarar vereceğini söylerdi” sözleriyle şaşırtıcı iddialarda bulundu.



Heard’ün Depp’in kendisine vurduğunu söyleyip söylemediği sorulduğunda James, “hayır” dedi. Ayrıca, Depp’in dairesinde de herhangi bir hasar görmediğini sözlerine ekledi.

Son açılan davada henüz kesinleşen bir karar çıkmadı, duruşmanın toplamda 6 ila 7 hafta sürmesi bekleniyor.

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