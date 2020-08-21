Amber Heard’le geze geze Türkiye! Son durağı Kapadokya oldu
Eski eşi Johnny Depp'le olan davasıyla dünya medyasının gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Amber Heard, Türkiye tatiline hız kesmeden devam ediyor.
İlk olarak Bodrum'a gelen 34 yaşındaki Heard, deniz tatilinin ardından rotayı İstanbul'a çevirmişti. İstanbul’da cami ziyaretleri yapan, Kapalıçarşı ve Boğaz’da tur atan ünlü oyuncunun son durağı ise Kapadokya oldu.
Heard mağaraları gezdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşırken, gördükleri karşısında hayranlığını gizlemedi.
Heard paylaşımın altına Kapadokya için “Nefes keseci anlar” notunu da düştü.