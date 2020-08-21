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Amber Heard’le geze geze Türkiye! Son durağı Kapadokya oldu
Amber Heard’le geze geze Türkiye! Son durağı Kapadokya oldu
ABD'li ünlü oyuncu Amber Heard, Türkiye'yi adım adım gezmeye devam ediyor. Heard, Bodrum ve İstanbul'dan sonra rotayı Kapadokya'ya çevirdi.
Sozcu.com.tr
Magazin 21 Ağustos 2020 - 12:13

Eski eşi Johnny Depp'le olan davasıyla dünya medyasının gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Amber Heard, Türkiye tatiline hız kesmeden devam ediyor.

Amber Heard – Instagram

İlk olarak Bodrum'a gelen 34 yaşındaki Heard, deniz tatilinin ardından rotayı İstanbul'a çevirmişti. İstanbul’da cami ziyaretleri yapan, Kapalıçarşı ve Boğaz’da tur atan ünlü oyuncunun son durağı ise Kapadokya oldu.

Amber Heard – Instagram.

Heard mağaraları gezdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşırken, gördükleri karşısında hayranlığını gizlemedi.

Heard paylaşımın altına Kapadokya için “Nefes keseci anlar” notunu da düştü.

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Son güncelleme: 12:18 - 21.08.2020
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