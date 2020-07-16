Amber Heard’ün eski asistanı ifade verdi: Amber, tecavüz hikayemi kendisi yaşamış gibi kullandı

Johnny Depp'in The Sun gazetesine açtığı itiraf davasının yedinci gününde yeni gelişmeler yaşandı. Amber Heard'ün eski asistanı Kate James, duruşmada verdiği ifadede yıllar önce yaşamış olduğu tecavüz hikayesini Heard'ün kendisi yaşamış gibi kullandığını söyledi.

Johnny Depp’in açtığı iftira davasında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Davanın yedinci gününde, Amber Heard’ün 2012’den 2015 yılına kadar kendisi için çalışan eski asistanı Kate James de kanıt için duruşmaya çağırıldı.

Kate James, 26 yıl önce başına gelen korkunç tecavüz olayını Amber Heard ile paylaştığını, fakat Heard’ün hikayeyi çevirerek, olayı kendisi yaşamış gibi yansıttığını söyledi. James, “Kendi sebeplerim nedeniyle buradayım. 26 yıl önce başıma gelen tecavüz olayını Amber Heard, kendi başına gelmiş gibi çevirdi ve hikayeyi bu yönde kullandı” dedi.

Eski asistan ayrıca Heard’ün sarhoşken kendisine gece belirli aralıklarla mesajlar gönderdiğini, bu mesajların şahsına yönelik hakaretler içerdiğini ve bunu her gün tekrarladığını da söyledi.