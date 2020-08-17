Amber Heard’ün İstanbul turu sürüyor! Ayasofya önünden paylaştı
Eski eşi Johnny Depp’le olan davasıyla dünya medyasının gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Amber Heard, Türkiye’de stres atmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde ilk olarak Bodrum’da ortaya çıkan 34 yaşındaki Heard, deniz tatilinin ardından rotayı İstanbul’a çevirmişti.
İstanbul’a turuna dün de devam eden güzel oyuncu, gördüğü yerleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Ayasofya’nın önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşan Heard, caminin içine girdiği anlara ise hikaye bölümünde yer verdi.
Daha sonra Kapalıçarşı’ya giden Heard, buradan paylaştığı görüntünün altına ise ‘Baharat avı’ notunu düştü.