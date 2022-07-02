Amber Heard’ün Johnny Depp’e gösterdiği şiddetin sürpriz tanığı: Dakota Johnson

Dakota Johnson, viral bir video klip yüzünden endişeli günler geçirmiş. Ünlü oyuncu, Johnny Depp ve Amber Heard'ün davasında tanık olarak çağırılmaktan korkmuş.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ve tüm dünyanın merakla takip ettiği Amber Heard ve Johnny Depp davası sona erse de ikili arasında yaşananlar hâlâ konuşuluyor.

Son olarak, Johnny Depp ile 2015’te Venedik Film Festivali’nde kamera önüne geçen Dakota Johnson, davanın takipçileri tarafından mercek altına alındı.

Johnson’ın Depp’in yaralı parmağına baktığı bir video Depp hayranları tarafından analiz edilerek sosyal medyada yayınlandı. Takipçiler, Johnson’ın beden dilini de analiz etmeye çalışarak güzel oyuncunun Depp’in Heard’den şiddet gördüğünü anladığını iddia ediyor.

TANIK OLMAK TEDİRGİN ETTİ

Ancak viral hale gelen bu video, Johnson’ı tedirgin etti. Oyuncu Vanity Fair’e şunları söyledi: “Tanrı aşkına, neden? Neden buna dahilim? Bunu hiç hatırlamıyorum bile.”

Viral klipte, Johnson, 2015 Venedik Film Festivali’nde film için düzenlenen basın toplantısında Depp, bandajlı parmağını yanındaki masaya koyduğunda endişeli görünüyor. Video, “Dakota Johnson’ın Amber Heard’ün Johnny Depp’e şiddet uyguladığını öğrendiği o an” başlığıyla yayınlandı ve 3 milyondan fazla izlendi.

Johnson klipten sonra “Tanrım, tanık kürsüsüne çağrıldığımı hayal edebiliyor musunuz? İnsanların yargılamayı bir şov gibi izlediğine inanamıyorum. Bu çok, çok, çok çılgınca. İnsanlar çok garip. İnternet vahşi, vahşi bir yer” dedi.

İPTAL KÜLTÜRÜNÜN KARŞISINDA

Davadan önce de sonra da hem Heard hem de Depp iptal kültürüyle karşı karşıya kaldı. Bu konuda da düşüncelerini paylaşan Johnson, şunları söyledi:

“İptal kültürü mücadele ettiğim bir şey. Bir insanı iptal etmenin ardındaki tüm kavram… Hiç kimse hayatında hata yapamaz mı? Hayatta olmanın amacı, onu anlamaktır. Başkalarını incitmek, başkalarına zarar vermek doğru değil. Bu eylemlerin sonuçları var. Ancak birdenbire birinin artık var olup olmadığına karar veren Twitter evreni korkunç, yürek parçalayıcı ve yanlış.”

Johnson, videoda görülse de davada tanık olarak çağırılmadı.

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