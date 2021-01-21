Seren Serengil isyan etti: İstiyorlar ki öleyim!

Zayıflamak amacıyla geçirdiği ameliyatın ardından dumping sendromu yaşayan ve “Yeniden ameliyat olmazsam yaza çıkamazmışım” diyen Seren Serengil, geçen günlerde sevgilisi Mustafa Tohma ile gittiği Palandöken tatilinden paylaştığı fotoğrafları ile bir hayli eleştiri almıştı.

Önceki gün sevgilisi ile Nişantaşı’nda görüntülenen Serengil, sosyal medyadaki eleştirilere tepki gösterdi.

“İNSANLAR ÇOK ACIMASIZ”

Serengil, “İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün! Ben oraya temiz hava almaya gittim. Çocukluğumdan beri kar sporlarını severim. Zaten hastalığımla boğuşuyorum! Yine de 2.5 kilo aldım. Haftada bir gün serum yiyorum. İnsanları anlamıyorum” dedi.

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